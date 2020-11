Crisis en el Perú | Canadá llama a la calma y a defender el Estado de derecho

Desde hace una semana, el Perú vive una importante crisis política. El lunes 9 de noviembre, el Congreso del país anunció la destitución del presidente, Martín Vizcarra. El martes se nombró al lídel de dicho órgano legislativo, Manuel Merino, como presidente interino. El domingo, ese mandatario provicional anunció su renuncia. Este lunes, Perú no tiene presidente.

Ante la serie de eventos, la embajada canadiense en Lima emitió dos comunidados en su cuenta Twitter. El primero, publicado el 13 de noviembre, evocaba la relación diplomática y comercial entre los dos países así como una relación cordial con Martín Vizcarra y con el presidente interino Manuel Merino.

En el segundo, del 15 de noviembre, la representación diplomática canadiense expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante las protestas. Además, reiteró el compromiso de Canadá en «defender el estado de derecho, los principios democráticos y respetar los derechos humanos, incluido el derecho a protestae pacíficamente».

Mensaje en relación a los sucesos en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/YhiejdJMAU — Canadá en Perú (@CanadaenPeru) November 14, 2020 Mensaje en relación a los sucesos en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/9BRnvnufmz — Canadá en Perú (@CanadaenPeru) November 15, 2020

¿Qué preocupa en Perú?

Conversamos con Victor Hugo Ortiz, periodista y ex miembro de la administración pública peruana viviendo actualmente en Canadá para que nos ofreciera su visión sobre los hechos que acontecen en su país de origen. Al señor Ortiz le preocupa principalemente el vacío de poder actual ya que refleja una lucha entre distintas fuerzas políticas para tomar el poder.

Le preguntamos también a Victor Hugo Ortiz, si Canadá podría o no jugar algún rol en la estabilidad en el país sudamericano.

El también ex empresario nos explicó que por el momento, Canadá no puede más que esperar a ver cómo evolucionan las cosas ya que ni su influencia en la región ni su tradicional no intervencionismo le dan otros espacios ahora. Sin embargo, Victor Hugo Ortiz cree que eventualmente Canadá podría hacer más para contribuir a la estabilización de esa región.

Lo que viene

Según informaciones de la agencia Reuters, en las últimas horas del domingo el Congreso no pudo elegir a la persona que liderará al país para completar el actual mandato gubernamental hasta julio del 2021, debido a la falta de consenso en torno a la legisladora de izquierda Rocío Silva-Santisteban, quien fue la única aspirante al cargo.

Durante una rueda de presa a la salida de ese voto infructuoso, el legislador Alberto De Belaunde, del centrista Partido Morado dijo que «hay una inmadurez política de algunos y falta de autocrítica de otros frente a lo que ha pasado en el país en la última semana”.

La propuesta para que la activista de derechos humanos asuma la presidencia interina del Perú sólo recibió 42 votos a favor, mientras que 52 congresistas sufragaron en contra y 25 se abstuvieron de votar.

El Congreso, con representantes de partidos de izquierda, centro, derecha, grupos radicales y hasta de un movimiento teocrático, convocó para este lunes a las 14.00 hora local (1900 GMT) del a un nuevo proceso de elección del sucesor de Merino.

El Tribunal Constitucional (TC) peruano mantendrá una audiencia en las próximas horas para analizar una demanda pendiente presentada por el ahora destituido presidente Martín Vizcarra en septiembre que podría anular, según algunos expertos sobre el tema, su vacancia presidencial.

Y en cuanto a las protestas y sus consecuencias, el Ministerio de Salud dijo que además de los dos fallecidos, 63 personas se encontraban hospitalizadas por golpes e inhalación de gases tóxicos durante las manifestaciones en las calles de la capital.

Relaciones Canadá-Perú

El Perú es el tercer socio comercial bilateral del Canadá en América del Sur y Central, y el tercer destino de la inversión directa canadiense en la región. El Acuerdo de Libre Comercio entre el Canadá y el Perú de 2009 es la piedra angular de la relación comercial bilateral entre ambos países.

Las exportaciones de mercancías canadienses al Perú alcanzaron casi 753 millones de dólares en 2018, mientras que las importaciones de mercancías canadienses del Perú ascendieron a 1.420 millones de dólares.

La inversión extranjera directa canadiense en el Perú ascendió a un total de 14.200 millones de dólares en 2018, principalmente en la minería, el petróleo y el gas, y los servicios financieros.