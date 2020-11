Hispanos, fiestas y pandemia en Canadá: cómo se preparan para diciembre

Diciembre es tiempo de fiestas. Para muchas personas representa reuniones, alegría, reconciliaciones, familia, amigos, sin importar su origen ni su religión.

Para muchos hispanos diciembre es el mes más esperado del año (junto con junio, por aquello del verano) y aunque a veces resulte también un tiempo de nostalgia, de recordar el proceso en sí que representa emigrar, es también una época de celebración.

¿Y en pandemia? La incertidumbre es la regla por estos días de COVID-19, aunque las emociones y los sentimientos sean tan variados como las realidades de cada familia o de cada individuo. Dependiendo de la región donde se encuentren, las reglas que impongan las autoridades y los ánimos de cada quien, diciembre en 2020 podría tener un color diferente.

Vilma Ovalles adora la Navidad, al punto de que decora su casa el 1º de noviembre. No este año. De hecho, lo está haciendo con 20 días de retraso y no es que esté desanimada, pero sí confiesa que le está costando. “Lo estoy haciendo por mi hijo”, dijo en entrevista a RCI.

Con años ya radicada en Montreal, Ovalles suele irse una de las dos fechas de fiesta (bien sea el 24 o el 31 de diciembre) para una cabaña con una familia amiga. Un plan que este año ya no va.

“Era demasiado riesgo alquilar, con los precios como están, sin saber qué podíamos hacer”, explicó.

El gobierno de François Legault anunció justo este jueves en la tarde las medidas para celebrar las fiestas, permitiendo a los quebequenses reunirse entre el 24 y el 27 de diciembre un máximo de 10 personas, siempre y cuando no tengan contacto con nadie más allá que las personas de su hogar una semana antes y una semana después.

Ovalles aseguró que dados los permisos, y considerando que tiene un grupo de 20 amigos con el que se reúne cada diciembre, este año optará por escoger dos fechas para verse con las familias más allegadas. “Ese plan de los 20 amigos se cayó”.

La idea, reiteró Ovalles, es “hacer algo pequeño”.

Rebecca Sarfatti tiene planificado pasar las fiestas solo con su familia. En Toronto, Ontario, los números de nuevos casos han estado en aumento durante las últimas semanas, por lo que cree que eventualmente se van a confinar otra vez.

En esta ciudad canadiense aún no se conocen las reglas que las autoridades aplicarán para diciembre, pero Sarfatti ya tomó la decisión de encerrarse en su burbuja familiar: su esposo y sus dos hijos. “Las tradiciones, particularmente en mi casa, giran alrededor de la comida, de compartir, de los regalos. Eso puede seguir pasando en tu núcleo, solo que no va a ser extenso este año”, aseguró en entrevista a RCI.