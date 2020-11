Pandemia y ciberestafas: un riesgo en aumento en tiempos de compras en línea

Diversas entidades de comercio en general están recomendando comenzar con bastante antelación las compras para las fiestas de fin de año del 2020, sobre todo las compras en línea, pues durante las fiestas, los tiempos de entrega de dichas compras podría verse afectado por el volumen de ventas previsto para estas fechas. En un año atípico gracias a la crisis sanitaria marcada por el coronavirus, las compras por internet crecieron de manera exponencial, logrando cifras récord, teniendo en cuenta la recomendaciones gubernamentales de evitar lo más posible las salidas para ayudar a frenar la pandemia. Y con esta práctica, también han crecido las ciberestafas que según los especialistas, aumentarán también al ritmo del aumento del comercio electrónico y sobre todo, durante el tiempo de fiestas.

En previsión del aumento de las compras en tiempos de fiestas, ponemos a su disposición un compendio de las posibles amenazas y estafas cibernéticas más comunes para que nuestros lectores tengan una idea general de cómo protegerse.

Un artículo del Centro Canadiense para la ciberseguridad explica que los sitios comerciales falsos (que son más populares de lo que uno supone y que en general publican extraordinarias ofertas para llamar la atención del cliente), recopilan la información de contraseñas, cartas de crédito y otros datos que pueden ser utilizados luego para estafar al usuario. La institución recomienda observar bien los detalles de los sitios (si no son los de confianza), y tener en cuenta las siguientes “señales”:

El sitio parece mal diseñado o poco profesional

Algunos enlaces y botones de “ir atrás” están desactivados o corruptos”

El sitio no publica ninguna información de contacto

La política de devolución o de privacidad es ambigua o no se encuentra disponible

Pide los datos de tarjetas de crédito para fines distintos a las compras

El precio de los artículos es sorprendentemente bajo

Los gastos de envío y derechos de aduana parecen anormales

El Centro Canadiense para la ciberseguridad aconseja atenerse a ciertas prácticas para protegerse ante este tipo de amenazas. Entre ellas aparecen:

Verificar la autenticidad de los minoristas

Siempre crear contraseñas robustas y única por cada cuenta

Si está disponible, utilizar la autenticación de dos factores

Usar formas de pago seguras, como tarjetas de crédito de instituciones financieras que garanticen el reembolso de transacciones fraudulentas o métodos de pago como PayPal

Revisar regularmente las cuentas para verificar que no haya movimientos de dinero inesperados

Revisar las políticas de devolución y privacidad de dichos sitios

Trate de limitar la cantidad de información personal revelada en los sitios Web

Intente comprar en sitios que su dirección web comienza por HTTPS y que utilice políticas de cifrado para proteger la información

Asegurarse que los sitios web muestran un candado verde en la barra de direcciones.

Cuando no esté familiarizado con el sitio web, intentar utilizar una tarjeta virtual o una tarjeta con límite de compra bajo para minimizar los daños

El sitio del Centro canadiense para la ciberseguridad explica que si bien es difícil reconocer las amenazas cibernéticas antes de que sea demasiado tarde, es importante informar el incidente lo antes posible al Centro Canadiense de Lucha contra el Fraude al 1-888-495-8501 o en “centreantifraude.ca”. No olvidar contactar inmediatamente a la compañía emisora de su tarjeta de crédito para informar el hecho y luego, cambiar las contraseñas y credenciales asociadas a sus cuentas personales, como el correo electrónico, el acceso a sus cuentas bancarias, los medios sociales, etc.

Les dejamos aquí también, una lista de las principales prácticas delictivas en línea de los últimos tiempos recopilada por distintos sitios de protección de los consumidores:

“Phishing” o pesca

Un estafador envía un mensaje e intenta que usted haga clic en un vínculo que lo lleva hasta un sitio falso donde realizar una transacción fraudulenta o bien, instalar un programa malicioso dentro de su computadora para luego infectar su equipo o robar información. Quizás resulte conocido pero las técnicas han evolucionado y los mensajes son súper personalizados lo que puede hacernos caer en la trampa.

El falso antivirus

No haga clic en mensajes que parpadean diciendo que su equipo tiene un virus… y que no hay nada de qué preocuparse, que sólo tiene que instalar un antivirus gratuito haciendo clic en esa pestaña. Atención… no descargar nada de esos mensajes aunque las imágenes y los textos parezcan originales.

Falsa actualización

En tiempo de fiestas, todos enviamos y recibimos por correo electrónico enlaces a chistes, mensajes e imágenes con deseos navideños, videos, fotos y vínculos en las redes sociales, entre otras tantas cosas. Ud. Hace clic en alguno de estos links y llega a una página donde le dice que su versión flash no está actualizada por lo que no puede ver el video que viene de recibir. Y justamente esa es la puerta de entrada hacia un malware que puede ser reenviado automáticamente a toda su lista de contactos, que probablemente cometan el mismo error que Ud.

Estafa de catástrofes y colectas por la pandemia

Los acontecimientos naturales y los desastres en todo el mundo son uno de los temas preferidos de los estafadores. En este caso, tratarán de aprovecharse y sacarle dinero apelando a las catástrofes recientes, sin preocuparse por lo triste del evento, utilizando nombres y sitios muy convincentes, generalmente con siglas muy similares a las originales como UNICEF, entre otras.

Donaciones de caridad

Los criminales se aprovechan de la generosidad de la gente durante este período festivo y se presentan como organizaciones benéficas legítimas que recaudan dinero para buenas causas. Antes de hacer una donación, busque el nombre de la organización y su número de registro en el Ministerio de Hacienda del Canadá antes de proporcionar su información personal y financiera.

Descarga ilegal de programas pirateados

La descarga de programas pirateados es muy usual, especialmente para los tiempos festivos. Habitualmente estos programas son muy costosos y en internet aparecen ofertas irresistibles que en realidad son programas adulterados que seguramente instalarán algún tipo de virus o de programas fantasma para poder robar información de su computador. Desde ya, la descarga de programas “crackeados” es un delito, y muy probablemente, harán mucho daño a su ordenador. Compre siempre en sitios de confianza.

Virus que pasan inadvertidos

Existen casos de programas para ordenadores que no es necesario instalarlos para que infecten nuestro equipo. Siempre hay formas para que el Malware pueda ser redirigido a su computadora, simplemente luego de haber visitado una página Web. Trate de no frecuentar páginas desconocidas. Es difícil, pero es un método para mantener nuestro computador seguro.

Exploración Wi-Fi

Hay que tener mucho cuidado con las redes inalámbricas públicas. Pueden robar información importante de su teléfono inteligente. Hay que recordar que los dispositivos guardan indefectiblemente un registro de las conexiones y puede revelar la información de nuestras conexiones anteriores que podría ser usada en su contra.

Redes Wi-Fi gratuitas

Hay algunas redes inalámbricas que pretenden ser auténticas y gratuitas y que pueden acceder a la información guardada como por ejemplo números de tarjetas de crédito o cuentas bancarias mientras usted navega en internet. Trate de utilizar redes confiables.

Una combinación de las dos estafas anteriores

Redes gratuitas que se conectan automáticamente a su dispositivo y que mientras dura la conexión, y aunque Ud. crea no estar conectado, logran recopilar información sensible que puede ser usada en su contra.

Avisos de entrega falsos

Haga una lista de los paquetes que espera y compruébela: el enorme volumen de compras en línea aumentará la posibilidad de que haga clic en un correo electrónico fraudulento que parece ser de Canada Post o de otras instituciones de correo. Antes de hacer clic en un enlace proporcionado, asegúrese de que es un pedido real. La mayoría de las veces, un correo electrónico fraudulento contendrá algún tipo de malware o un enlace a una página que pide información personal, como el número de su tarjeta de crédito.

Web insegura

Busque el símbolo de un candado en su navegador para comprobar que tiene una conexión segura. Algunas veces, intencionalmente o no, algunos dispositivos solicitan datos de su tarjeta de crédito así como datos personales valiosos sin ofrecer una conexión segura.

El hombre del medio

Un ataque de MITN (por su sigla en inglés) puede vigilarle todo lo que usted está haciendo en su computadora, movimientos del ratón, programas utilizados entre otros. Procurar no instalar nada en su navegador es la mejor manera de asegurarse de que usted no tiene este tipo de “add-ons” instalados.

La llamada telefónica

No entablar conversación con ninguna persona que llame de parte de una empresa de software, aunque parezca relevante, útil o personal. Si Ud. tiene un problema con algún elemento instalado en su computadora es usted quien llamara. De ninguna manera dar datos personales o de su computador personal pues de esa manera, pueden entrar en su intimidad y robarle información preciosa.

Fuentes: Centre canadien pour la cybersécurité, Asociación de Banqueros Canadienses, GRC, RCI, agencias