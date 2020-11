Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd, reciben varios premios en los American Music Awards

Los canadienses Justin Bieber y The Weeknd fueron dos de los grandes ganadores, con tres premios cada uno, en los American Music Awards el domingo. La ceremonia fue celebrada en vivo en Los Ángeles bajo estrictos controles anti-coronavirus.

Bieber fue nombrado artista favorito de pop/rock masculino y recogió otras dos victorias por su colaboración con los cantantes de country Dan + Shay en «10 000 hours».

Bieber cantando sus éxitos «Lonely» y «Holy» antes de unirse Shawn Mendes para su dueto «Monster».



The Weeknd por su lado, se llevó el trofeo al mejor artista masculino de soul/R&B y otros dos por su álbum «After Hours» y la canción «Heartless».

Este artista que siempre se ha caracterizado por ser tan discreto como único se presentó al evento portando una gran venda blanca en la cara.

Algunos fans que lo siguen por los medios sociales se dijeron confundidos por su apariencia vendada, pero parecía ser una decisión artística que comenzó con la portada de su álbum de marzo en el que tiene la nariz ensangrentada y rota.

The Weekend presentó un espectáculo en un puente vacío con fuegos artificiales a sus espaldas. Lo acompañó el saxofonista Kenny G.

THE WEEKND x KENNY G SHUT DOWN LOS ANGELES #AMAs pic.twitter.com/OiDNRLNK6v — Complex Music (@ComplexMusic) November 23, 2020

Recientemente, The Weeknd fue confirmado como el artista principal del medio tiempo del Super Bowl 2021.

Además, en los últimos meses ha colaborado con el cantante colombiano Maluma («Hawái (Remix)») y Oneohtrix Point Never («No Nightmares», del último álbum de Daniel Lopatin, Magic Oneohtrix Point Never). En octubre, Abel Tesfaye, nombre real de The Weeknd, debutó con un espeluznante video musical de «Too Late».

El resto del espectáculo

El programa presentó una mezcla de actuaciones en directo y pregrabadas de todos los estilos musicales. En el teatro, sólo había un puñado de personas del público, socialmente distanciadas.

Los premios celebraron el aumento de la popularidad de la música latina con categorías ampliadas y una actuación vaporosa de Jennifer López y Maluma cantando «Lonely» en ambos Inglés y español.

Becky G, cuyos padres son méxico-americanos, ganó por mejor mujer artista latina y dedicó su premio a la inmigrante trabajadores.

Taylor Swift fue nombrada artista del año en los American Music Awards el domingo y ganó otros dos trofeos en una ceremonia.

Con informaciones de las páginas Facebook y YouTube de American Music Awards, cadena ABC, cuentas twitter de The Weeknd y de Justin Bieber.