Conmoción en Canadá por muerte de Maradona

Casi inmediatamente después de que medios argentinos anunciaran la muerte de Diego Maradona este miércoles a las 11:30, en Canadá personalidades, ciudadanos y medios del país reaccionaron con conmoción a la triste noticia sobre el campeón del mundo.

Maradona murió de un paro cardíaco a los 60 años en un suburbio de Buenos Aires. A principios de noviembre, el ex jugador había sido operado de un hematoma en la cabeza y la intervención parecía haber salido bien. Estaba en convalecencia desde entonces.

Como lo describe el comentarista deportivo mexicano-canadiense Gabriel Valdéz, aunque no sea el deporte oficial en este país, el fútbol y sus estrellas, tienen un lugar especial en el corazón de los canadienses. Tanto, que a pocos minutos de su muerte Maradona y su legado fueron tendencia en las redes.

Diana Matheson, jugadora de fútbol canadiense, 2 veces medallista de bronce olímpica y miembro del Utah Royals FC, rindió su homenaje tuiteando que como para millones de personas, Maradona fue su héroe, cuando era niña.

La atleta confesó siempre haber tratado de jugar con un poco de la fuerza, el genio y la pasión con la que «el pibe de oro» lo hacía. «Su alegría por el juego y su memoria siempre vivirán. RIP a uno de los más grandes de todos los tiempos», concluye su publicación:

Like millions of others Maradona was my soccer hero as a kid. I think I always tried to play with just an ounce of his strength, his genius, and his passion. His joy for the game and his memory will always live on. RIP to one of the greatest ever.

— Diana Matheson (@dmatheson8) November 25, 2020