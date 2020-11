Expansión del comercio digital en Canadá antecede a la pandemia

Las ventas electrónicas en Canadá ya venían ganando terreno en la actividad económica nacional antes de que se produjera la actual situación de pandemia, según revela un nuevo informe de Estadísticas Canadá.

En 2019, la firmas canadienses con 5 o más empleados realizaron ventas electrónicas por valor de 305 mil millones de dólares, lo que se traduce en el 8 por ciento de sus ingresos totales.

Modalidad en ascenso

Al menos el 25 por ciento de los negocios nacionales llevó a cabo sus operaciones de manera electrónica el año último.

La proporción llega al 39 por ciento en el caso de las empresas grandes, constituyendo el segmento que mejor parece adecuarse a la venta en línea, seguida por las firmas medianas, que totalizaron 34 por ciento de sus operaciones en esa modalidad y los pequeños negocios, que lo hicieron en el 23 por ciento de los casos.

Los sectores que más contribuyeron a las transacciones en línea en 2019 fueron el comercio al por mayor, con 85.000 millones de dólares, el transporte y el almacenamiento con 60.000 millones y la manufactura con 38.000 millones.

Por su lado, el sector del comercio al por menor recaudó 22.000 millones de dólares en ventas en línea durante el mismo período.

La expectativa ahora está puesta en los resultados finales correspondientes a 2020, cuando las ventas minoristas vienen registrando cifras récord en sus operaciones.

Las “apps” que no venden

Si bien son cada vez más frecuentes los negocios que ofrecen al cliente una aplicación digital propia para llevar a cabo sus ventas, en el caso del mercado canadiense esta forma de negocio no ha despertado hasta ahora gran interés.

El 70 por ciento de las firmas que practican el comercio electrónico lo hacen mediante el uso de páginas web propias, el 36 por ciento opera mediante una página en internet o una aplicación de un tercero y tan sólo el 11 por ciento vendió sus productos mediante una aplicación propia.

“No se aceptan criptomonedas”

Las formas de pago más comúnmente utilizadas en el comercio electrónico canadiense son las tarjetas de crédito, en el 81 por ciento de los casos, servicios de pago en línea el 55 por ciento y las tarjetas de débito 25 por ciento.

Menos del 1 por ciento de las empresas acepta que la compra sea abonada mediante el uso de las llamadas criptomonedas, de las que en Canadá, en realidad, se habla cada vez menos.

Sin fronteras

El 98 por ciento de las ventas en línea por parte de empresas radicadas en suelo canadiense tuvieron como destino a clientes dentro del país, mientras que el 22 por ciento de los productos fueron adquiridos por compradores en Estados Unidos, y el 11 por ciento restante fue enviado a otros países.

No a la venta digital

Del universo de empresas que no se han involucrado con la venta electrónica, el 74 por ciento de ellas adujo que sus productos no son comercializables en línea, 11 por ciento sostuvo que no cuenta con empleados capacitados para esa modalidad de negocio y 9 por ciento expresó no interesarse en esa posibilidad debido a los costos operativos que involucra.

Web y redes sociales

El 86 por ciento de las firmas canadienses está presente en Internet, ya sea con una página web institucional, en el 77 por ciento de los casos, una cuenta en las redes sociales, el 57 por ciento, o mediante anuncios comerciales en línea, el 23 por ciento.

El uso de las redes sociales para la actividad comercial es cada vez más frecuente.

El 86 por ciento de las firmas dijo utilizar ese recurso para desarrollar la imagen de la compañía o para ofrecer bienes y servicios, el 44 por ciento para comunicarse con sus clientes para el desarrollo o innovación de productos y 59 por ciento para contactarse con el comprador por otras razones.

Pero, al mismo tiempo, en el caso de las grandes empresas, se trata también de una herramienta que es usada para reclutar personal, en el 71 por ciento de los casos. Ese mismo uso le dan a las redes sociales el 53 por ciento de las firmas medianas y 35 por ciento de las pequeñas empresas.

El 14 por ciento de las ventas en líneas se llevan a cabo mediante el uso de dichas redes.

Teletrabajo pre-covid

El 19 por ciento de las empresas canadienses ya había ofrecido a su personal la opción del trabajo a distancia antes que llegara la pandemia.

La cifra es más alta en el caso de las grandes compañías, que dieron la oportunidad de trabajar desde casa en el 47 por ciento de los casos, mientras igual actitud asumió el 31 por ciento de las firmas medianas y el 16 por ciento de las pequeñas.

Fuente: Agencia canadiense de estadísticas.