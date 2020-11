Desarrollan en Quebec sistema de alerta y vigilancia de frío único en el mundo

En Quebec, durante el invierno, es posible que la temperatura caiga hasta -20 grados C y que la sensación (con factores como el viento) llegue a ser de -30 grados C. Este frío extremo genera impactos en la salud de la población y es por ello que científicos de esta provincia canadiense desarrollaron un sistema de alerta de frío, único en el mundo, que se prevé ayude especialmente a las personas con enfermedades crónicas que pueden verse seriamente afectadas durante las bajas temperaturas.

El sistema fue desarrollado por un equipo conformado por expertos del Instituto Nacional de Investigación Científica (INRS por sus siglas en francés) y el Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (INSPQ). El equipo estuvo liderado por el profesor Fateh Chebana y los resultados de la investigación fueron publicados en la edición de noviembre de Science of the Total Environment. El artículo fue titulado Un sistema de alerta y advertencia sobre el impacto del frío en la salud, aplicado a la provincia de Quebec (Canadá).

A través de un comunicado de prensa, el profesor Chebana explicó que “las olas de frío, que son particularmente fuertes en Quebec, pueden afectar a cualquiera, pero en especial a aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. De esta manera, el diseñar un sistema de alerta similar al que desarrollamos para las olas de calor en 2010 era esencial”.

Chebana especificó que a pesar de que el impacto del clima frío en la salud es más elevado que el que genera las olas de calor, este factor no es tan conocido. “Este trabajo, en colaboración con el INRS, permitirá que los trabajadores del sector salud puedan monitorear las olas de frío e implementar intervenciones apropiadas para evitar muertes y hospitalizaciones”.

¿Cómo funciona?

Los investigadores, a partir de informaciones previas, fueron capaces de determinar dos umbrales de temperatura que dispararían el alerta para así advertir a los profesionales del sistema de salud.

Los umbrales de temperatura que dispararán el alerta fueron establecidos, durante el día, entre -15 grados y -23 grados C, y durante la noche, en -20 y -29 grados C, para un exceso en la mortalidad entre la población.

Para las temperaturas vinculadas a un exceso en las hospitalizaciones varía entre -13 y -23 grados C durante el día, y -17 y -30 grados C durante la noche.

Una vez que el sistema esté operativo utilizará las previsiones del ministerio del Medioambiente (federal), pero también considerará el efecto de los retrasos entre la exposición y los impactos del frío en la salud.

“Solo porque el día estuvo frío no significa que las personas morirán o serán hospitalizadas el mismo día. Toma varios días para ver el impacto, incluso más que con las temperaturas elevadas”, explicó el especialista.

Por ahora, los umbrales de temperatura establecidos serán considerados durante todo el invierno, pero se prevé que el equipo mejore la herramienta para ajustarlos de acuerdo con el mes.

“Una temperatura de -15 grados C no tendrá el mismo efecto en la salud que en febrero, porque el cuerpo aún no se ha adaptado”, agregó.

También, el sistema considera en estos momentos a la población en general, pero podría analizar a los grupos de mayor riesgo, como las personas de la tercera edad o aquellas que sufren de problemas respiratorios. Los científicos están evaluando la posibilidad de tener un sistema especial para el turismo o para el sector educativo.

El sistema de alerta está siendo manejado por el INSPQ y será integrado al Sistema de Vigilancia y Prevención de los Impactos Sanitarios de los Eventos Meteorológicos Extremos (SUPREME por sus siglas en francés), el encargado de dar información sobre el impacto de los climas extremos en la salud.

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Científica, Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec