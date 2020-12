Un mexicano y un canadiense en el podio del Gran Premio de Bahrein

En su penúltima carrera para Racing Point y sin volante para la próxima temporada, el mexicano Sergio Pérez, obtuvo el domingo su primera victoria en Fórmula Uno de su carrera en el Gran Premio de Sakhir en Bahrein.

El canadiense Lance Stroll también logró un lugar en el podio con la misma escudería al terminar tercero, 11.869 segundos detrás de su compañero de equipo. Fue su segundo podio de esta temporada, después de su tercer lugar en el Gran Premio de Italia en septiembre, y el tercero de su carrera.

El francés Esteban Ocon logró el segundo puesto por Renault, en su primera victoria en Fórmula Uno.

«Espero no estar soñando porque llevo 10 años soñando con este momento», dijo Pérez, con los ojos cerrados y mirando al cielo en el podio mientras sonaba el himno mexicano.

Tal como lo informó la agencia Reuters, Pérez dio un trompo en la primera vuelta después de un choque que dejó fuera de la carrera a Max Verstappen de Red Bull y a Charles Leclerc de Ferrari.

El regreso del mexicano al campo de juego después de la carrera, desde el 18º lugar hasta una emotiva victoria, fue algo fantástico.

La victoria fue la primera para el equipo como Racing Point y la primera para el equipo con sede en Silverstone desde que el italiano Giancarlo Fisichella ganó para sus predecesores Jordania en Brasil en 2003.

George Russell, que sustituyó a Lewis Hamilton en Mercedes después de que el siete veces campeón del mundo diera positivo en COVID-19, podría haber ganado, pero un percance tardío acabó con sus esperanzas cuando estaba a punto de alcanzar a Pérez.

El británico lideró gran parte de la carrera pero terminó noveno con la vuelta más rápida, el único consuelo para el piloto regular de Williams es que anotó puntos por primera vez en su carrera.

Awesome result for the team. Sergio, you never gave up, great drive tonight. Esteban, you got me this time! pic.twitter.com/Z1IqqqX0El

— Lance Stroll (@lance_stroll) December 6, 2020