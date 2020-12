Estreno en Netflix de «Funny Boy» que representará a Canadá en los Oscar 2021

Mi mantra como cineasta siempre ha sido lo que dijo uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, Luis Buñuel: «Cuando una película es particular, se vuelve universal.» En muchos sentidos, Funny Boy refleja los tiempos de división en los que vivimos hoy en día, donde el llamamiento a una sociedad justa, un llamamiento a la humanidad es lo que todos estamos luchando. Funny Boy es también una película sobre el poder del amor.

Filmada en exteriores y ambientado en Sri Lanka en los años 70 y 80, la película Funny Boy explora el despertar de la identidad sexual de un joven llamado Arjie.

Al mismo tiempo, presenta las tensiones políticas que aumentan hasta alcanzar un punto de ebullición entre la minoría tamil y la mayoría cingalesa de ese país. Y es en ese momento, Arjie llega a la mayoría de edad en una sociedad y una familia que no acepta diferencias fuera de las normas sociales.

La película relata la lucha de Arjie por encontrar el equilibrio y el amor propio a pesar de la ausencia de empatía y comprensión.

Aquí pueden ver el avance:

La obra de Mehta ha sido celebrada en todo el mundo. Sus películas, galardonadas y proyectadas en todos los principales festivales de cine y se han vendido y distribuido en todo el mundo.

Sus películas incluyen la Trilogía Elemental: Tierra, Fuego y Agua (“Elements trilogy” – Fire (1996), Earth (1998) y Water (2005). Esta última recibió una nominación al premio de la Academia por la mejor película en lengua extranjera.

Deepa Mehta también ha recibido el Premio de Artes Escénicas del Gobernador General de Canadá por su trayectoria, la Orden de Ontario y la Medalla del Jubileo de Oro de la Reina.

Fue nombrada Oficial de la Orden de Canadá por «desafiar muchas tradiciones culturales y arrojar luz sobre muchos casos de opresión, injusticia y violencia».

Otras de sus películas son : Heaven on Earth, la adaptación épica de Midnight’s Children, la novela de Salman Rushdie que ha ganado tres veces el Premio Booker.

Su último largometraje, Anatomy of Violence, los críticos también reconocieron su espíritu rebelde y de desafío al orden establecido. Mehta ha rodado recientemente el episodio piloto y el segundo episodio de la serie original de Netflix, Leila, y es la productora ejecutiva creativa del programa.

La novela Funny Boy, publicada por McClelland & Stewart, fue la ganadora del premio WH Smith Books/Books in Canada First Novel Award, y del premio Lambda a la mejor ficción para hombres gays (1997), y fue preseleccionada para el premio Giller (1994) y nombrada libro notable de la American Library Association (1996).

Funny Boy se estrenará en Netflix fuera de Canadá el jueves 10 de diciembre. Fue presentada en Canadá en exclusiva en CBC Gem, el servicio gratuito de difusión en streaming de CBC.

La película recibió el apoyo de CBC Films, Telefilm Canada y Ontario Creates.