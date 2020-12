Medicina psicodélica: Canadá autoriza el uso limitado de hongos mágicos

Cuatro meses después de haber permitido a un puñado de pacientes que se hallaban en cuidados paliativos utilizar la psilocibina para aliviar el sufrimiento del final de la vida, el Ministerio de Salud del Canadá ha abierto el camino para que más de una docena de médicos puedan utilizar esa droga psicodélica para ayudar a desarrollar terapias para su uso futuro.

El Ministerio de Salud de Canadá informó que concedió 16 exenciones a un grupo de enfermeros, médicos, terapeutas y trabajadores sociales, permitiéndoles que posean y utilicen la psilocibina para su entrenamiento personal sin temor a ser enjuiciados en virtud de las leyes sobre control de drogas en el país.

«Este no es un paso pequeño. Es un paso gigantesco», dijo Sean O’Sullivan en la pequeña ciudad de Tillsonburg, en la provincia de Ontario- Él es médico y director de TheraPsil, un grupo sin fines de lucro que aboga por el uso terapéutico de la psilocibina.

Esta decisión se produce después de que el Ministerio de Salud de Canadá otorgó cuatro exenciones a pacientes que se hallaban en cuidados paliativos para que utilicen la droga en la psicoterapia del final de sus vidas el pasado mes de agosto. Desde entonces, se han concedido otras exenciones a aquellos pacientes que quieran usar hongos mágicos.

Las exenciones otorgadas a los profesionales de la salud permitirán a quienes deseen tratar a pacientes con psilocibina comprender qué se sentiría y cuál sería la mejor manera de utilizarla. Estos permisos son válidos por un año.

«Las sustancias psicodélicas y el tratamiento con estas sustancias, como la psilocibina, es un área creciente de estudio e investigación científica. Debido a que la psilocibina no es una sustancia terapéutica autorizada, la disponibilidad de rigurosa evidencia científica que demuestre su seguridad y eficacia es limitada», dijo el Ministerio de salud de Canadá.

«Las exenciones no permiten que los profesionales de la salud prescriban o proporcionen hongos que contienen psilocibina a otra persona. No hay medicamentos que contienen psilocibina que hayan sido autorizados por el Ministerio de Salud de Canadá. La decisión del Ministerio de Salud de Canadá de conceder esas exenciones no constituye una opinión o un respaldo del Ministerio de Salud de Canadá sobre la psicoterapia asistida por psilocibina, la capacitación o la seguridad, eficacia o calidad de la psilocibina».

«Este es un paso inmenso que ha dado el Gobierno, y un paso muy sabio, totalmente congruente con la ciencia y la literatura publicada. Es una decisión muy valiente de parte del gobierno», dijo O’Sullivan.

Las terapias psicodélicas como la psilocibina y el LSD han tenido una reputación negativa, en parte debido a la guerra contra las drogas, dijo O’Sullivan.

«La guerra contra las drogas ha sido un desastre total en todo el mundo. Ha criminalizado comportamientos que no necesitan ser criminalizados. El cannabis ha sido legalizado, y el cielo no se ha caído», dijo O’Sullivan.

Entre los que han recibido exenciones se encuentran los psiquiatras asociados con la Universidad de Toronto, un psiquiatra comunitario en Hamilton y su pareja, así como profesionales de la salud en Calgary y Columbia Británica.

La psilocibina permite al cerebro dejar de lado la «red de modo predeterminado», la parte de nuestro cerebro que se preocupa por los impuestos y la cena y la lista de compras, y le permite sumergirse más profundamente en el subconsciente.

«Si miras tu red de modo predeterminado, encontrarás que los temas que aparecen son los mismos que surgieron el año pasado y el año anterior y la década anterior», dijo O’Sullivan. «Los psicodélicos desarman la red de modo predeterminado y permiten a una persona tener nuevas experiencias en un entorno clínico cuidadosamente controlado. Cuando la red de modo predeterminado se vuelve a armar, no se vuelve a armar de la misma manera que antes».

Por eso, una sola dosis de un medicamento psicodélico puede tener más efecto que años de terapia de conversación o de medicación, dijo Sean O’Sullivan, el director de TheraPsil.

Fuentes: CBC / K. Dubinski / Canadian Press / RCI