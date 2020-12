Refugiados sirios celebran cinco años en Canadá haciéndose ciudadanos

Hace exactamente cinco años, el 11 de diciembre de 2015, aterrizó en suelo canadiense el primer avión trayendo a refugiados que huían de la guerra civil en Siria. En aquel entonces, el primer ministro Justin Trudeau acudió al aeropuerto Pearson de Toronto para dar la bienvenida a los recién llegados, invitándolos a unirse a la «familia» canadiense.

Este jueves, 29 refugiados, miembros de las once familias que llegaron hace cinco años, celebraron ese aniversario de una manera muy especial, haciéndose ciudadanos canadienses.

Una de ellas es Rahaf Zwayne, que tenía 28 años cuando llegó a Canadá, desesperada por salir de un país destruido por una feroz guerra civil en la que acabaron involucrados países como Rusia y Estados Unidos.

La violencia y el miedo de aquellos días la llevó a considerar la posibilidad de cruzar en barco desde Turquía a Europa, siguiendo los pasos de miles de inmigrantes que a diario arriesgan sus vidas para llegar a las costas europeas.

Rahaf Zwayne llegó a Canadá con el patrocinio de una pareja canadiense. Tras su llegada trabajó para obtener un diploma en hostelería y turismo y comenzar una nueva vida en Canadá.

Rahaf Zwayne, ex refugiada siria y nueva ciudadana canadiense.

Ella dijo que sus esfuerzos por integrarse en una nueva cultura trajeron consigo muchos desafíos, incluyendo experiencias de racismo y reacciones contra los refugiados. Pero el apoyo de sus patrocinadores y el de muchos otros canadienses ha sido lo más importante.

La iniciativa de reasentamiento de refugiados sirios fue un proyecto nacional en el que participaron gobiernos, voluntarios comunitarios, patrocinadores y empresas para traer a miles de sirios a Canadá.

El ministro canadiense de Inmigración, Marco Mendicino, calificó esa iniciativa como un «esfuerzo ambicioso» por parte de los canadienses, que acogieron a los recién llegados con amabilidad y generosidad.

Marco Mendicino, ministro de Inmigración de Canadá.

Mendicino participó en la ceremonia virtual de juramento y otorgado de la ciudadanía canadiense para darles la bienvenida y desearles éxito en su nuevo hogar.

«Canadá es justamente esto. Su historia es nuestra historia. Su éxito es el nuestro… Ustedes llegaron aquí como refugiados sirios y ahora son sirio-canadienses. Pero sobre todo, pensaremos en ustedes como nuestros vecinos, compañeros de trabajo y miembros de nuestra familia canadiense», dijo Mendicino.

El grupo hizo el juramento de ciudadanía antes de entonar el himno nacional, muchos de ellos ondeando banderas canadienses.

Otro de los refugiados, Samer Al Jbawi tenía la ventaja de hablar inglés cuando llegó como refugiado sirio hace cinco años. Ahora él presta ayuda a otros recién llegados como consejero de asentamiento en Ottawa.

En una ceremonia que tuvo que ser retrasada a causa de la pandemia, él y su familia también juraron este jueves como ciudadanos canadienses.

«Creo que definitivamente me sentiré orgulloso de mi nueva identidad, porque obtener la ciudadanía canadiense, el ser canadiense es una nueva vida para mí. Una nueva nacionalidad, una nueva identidad. Dignidad», dijo Al Jbawi.

Ottawa ayudó a financiar programas de apoyo para el asentamiento de los refugiados sirios, como la orientación, la evaluación y formación en idiomas, los servicios de búsqueda de empleo, el transporte, la traducción y el cuidado de los niños.

Al Jbawi dijo que muchos refugiados han encontrado que ajustarse a una nueva cultura y encontrar trabajo son sus mayores desafíos. Él todavía está luchando para aceptar algo que hace parte de su nueva realidad: el frío de los inviernos canadienses.

«Puedo decir que me gusta casi todo en Canadá, excepto una cosa: el clima. Hasta ahora no me he adaptado al frío, al invierno. Pero por lo demás, creo que todo es más que perfecto».