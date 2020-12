Las búsquedas más populares de Google en Canadá y el mundo en el 2020

Hace varios años que, para el mes de diciembre, el motor de búsqueda más popular del planeta publica una lista de las tendencias en la búsquedas en su página de internet. Este año, muy particular por el contexo de pandemia, le damos a conocer las tendencias de las búsquedas más populares realizadas en Google en Canadá y el mundo.

Evidentemente y sin gran sorpresa, el “coronavirus” ocupa el primer lugar en la lista de palabras clave a nivel mundial y en Quebec particularmente. En Canadá, para algunos sorpresivamente y para otros no tanto por las relaciones comerciales con Estados Unidos, las elecciones en ese país resultó ser la primera búsqueda seguida por la enfermedad que puso en jaque al mundo. Otra de las búsquedas más frecuentes en Canadá y en varias provincias de nuestro territorio tiene que ver con cómo y cuándo reembolsar la prestación canadiense de emergencia otorgada en el contexto de la pandemia (CEP-CERB).

Aquí les presentamos las listas de las principales búsquedas en el territorio Canadiense.

Búsquedas en general:

1 – La elección de los Estados Unidos

2 – Coronavirus

3 – Kobe Bryant

4 – Zoom

5 – Raptors (equipo de basquetbol de Toronto)

Noticias canadienses:

1 – Coronavirus

2 – CEP-CERB (Prestación canadiense de emergencia debido al cierre por COVID)

3 – Acciones de Air Canada

4 – Tiroteo en Nueva Escocia

5 – Blackout Tuesday (acción colectiva para protestar contra el racismo y la brutalidad policial)

Gente más buscada:

1 – Kin Jong Un

2 – Joe Biden

3 – Kamala Harris

4 – Boris Johnson

5 – Jacob Blake

Peliculas:

1 – Parasite

2 – Contagion

3 – Black Panther

4 – Borat 2

5 – Little Women

Shows de Televisión:

1 – Tiger King

2 – The Queen’s Gambit

3 – Ozark

4 – Cobra Kait

5 – Money Heis

Los efectos colaterales de la pandemia que golpea al mundo también se hicieron notar en las búsquedas de Google. Entre los resultados más populares se encontraron preguntas sobre el teletrabajo, las diversas plataformas de teleconferencias como Zoom, entre otras. Las búsquedas sobre “aprender a hacer máscaras”, “cortal el pelo de un hombre”, “hacer levadura”, “recetas de alcohol en gel casero” y #cuando plantar verduras# fueron también búsquedas importantes, teniendo en cuenta el encierro provocado por la presencia del coronavirus.

En cuanto al mundo se refiere, las búsquedas con respecto a “los niños y la educación a distancia”, “los padres haciendo de profesores” y cómo ser profesor, resultaron las búsquedas más frecuentes. Según el sitio Google Trends, “Why” (por qué) fue el término más utilizado en las búsquedas en general en todo el mundo y en todos los idiomas; desde consultas sencillas como “por qué puedo dormir”, “por qué lavarse las manos”, “por qué el virus se llama Covid 19, “por qué la luna se ve roja”, “por qué se pospuso la nba”, hasta “por qué los vuelos son cancelados”, “por qué estoy tan cansado” y “por qué se acabó el papel higiénico” y pasando por preguntas existenciales y profundas, fueron atribuidas a la situación de encierro y de frustración por la pandemia.

Un emotivo video fue creado también por Google para hacer énfasis en este año tan particular, lleno de búsquedas:

Otras búsquedas interesantes en Canadá

Definiciones:

1 – Pandemia

2 – Racismo sistémico

3 – Distanciamiento social

4 – Permisos

5 – Epidemia

Que

1 – Qué es coronavirus

2 – Qué significa WAP (aplicaciones inalámbricas)

3 – Qué es Antifa (grupo de acción antifascista)

4 – Qué es una pandemia

5 – Qué es Juneteengh (Dia de la emancipación no oficial EEUU)

Entre otros temas, las búsquedas más realizadas en Google tuvieron también otros temas, como por ejemplo, recetas, dietas, entrenamiento en casa, series más vistas, deportes, memes, entre otros. Lo cierto es que internet ya no es una solo un lugar de información, sino que se ha transformado en una poderosísima herramienta al servicio de la innovación, del conocimiento y del comercio que durante la pandemia se multiplicó aunque no necesariamente se transformó en una herramienta igualitaria pues la accesibilidad para todos no es una constante en este terreno. Y esas diferencias, y sobre todo los costos, generan grietas imposibles de subsanar en estos tiempos en diversas partes del mundo. En el caso canadiense, en 2016, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) declaró internet como un servicio básico al que todo el mundo debería tener acceso, al igual que el agua y la electricidad. Tres años más tarde, en 2019 el gobierno federal recién anunció que sólo para el 2030 todas las personas en Canadá tendrán acceso a Internet de alta velocidad.

Fuentes: Google Trends, Radio-Canada, RCI