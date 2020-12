UNICEF pide a Canadá hacer más para evitar aumento de la pobreza infantil

Un reporte de la UNICEF advierte que la pobreza infantil aumentará a niveles prepandemia por al menos cinco años en los países de elevados ingresos.

Titulado Apoyando a las familias y niños más allá de COVID-19: Protección social en los países de elevados ingresos, el reporte hace un análisis del impacto económico y social de la pandemia entre la población de niños y jóvenes, así como las respuestas iniciales de los gobiernos y cómo las políticas públicas pudieron haber brindado un mayor apoyo a los infantes para así evitar un aumento en la desigualdad.

Según la UNICEF, Canadá se ubicaba -antes de la pandemia- en el puesto 30, de un total de 38 países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y la Unión Europea (UE) en términos de bienestar de los niños y los adolescentes. Los datos del reporte indican que uno de cada cinco niños en este país vivían en pobreza. En este contexto, Canadá solo ha dedicado dos tercios de lo que otros países de altos ingresos destinaron durante la crisis generada por la COVID-19 a apoyar a los niños y las familias, esto a pesar de que su gasto general durante la pandemia superó al de sus pares.

Entre febrero y finales de julio de 2020, los países de ingresos elevados destinaron la histórica suma de 10,8 billones de dólares estadounidenses en respuestas a la crisis de la pandemia. De ese total, 90% de los recursos se utilizaron para dar paquetes de estímulo fiscal directo o a través de empresas, según el reporte.

Buena respuesta, pero no suficiente

Canadá, por su parte, destinó 281 millones de dólares en medidas fiscales, un monto que representa 12% de su PIB previo a la pandemia. La UNICEF reconoce que las autoridades canadienses dieron una respuesta social mucho más robusta que países similares, los cuales dieron respuestas ligeramente por arriba de 10% de su PIB.

En el reporte se destaca que de acuerdo con estimaciones recientes sobre los gastos que hizo el país entre marzo y noviembre de 2020, 53% de esos recursos fueron entregados a empresas, lo que evidencia que el apoyo fue mayor para los negocios que para las personas. De ese total, menos de 2% fue utilizado para dar respuesta a las necesidades específicas de los niños.

La UNICEF reconoce que la estructura que dio el gobierno al Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá (CERB por sus siglas en inglés) y otros programas similares permitió poner más dinero directamente en los hogares con niños si se compara con otros países. “Sin embargo, mientras el gobierno de Canadá no distribuyó el CERB entre las empresas, la elegibilidad estaba vinculada al sistema de empleo, lo que se traduce que algunos de los hogares más marginalizados, incluyendo aquellos separados del mercado del trabajo y que dependen de la asistencia social, no tuvieron ese beneficio”.

Asimismo, el reporte advierte que el programa más reciente, el Beneficio de Recuperación de Canadá (CRB) estn incluso más atados al empleo. “Al mismo tiempo, las familias siguen enfrentándose a riesgos económicos debido a la pérdida de trabajo, especialmente las mujeres”.

En el reporte, el organismo indica que la respuesta de ayuda a las empresas era y seguirá siendo necesaria, pero recuerda que ésta no prevé asistencia para los niños marginalizados y sus familias, por lo que se considera necesario un apoyo directo a las familias y los niños, para así mitigar los efectos de la pandemia en el bienestar de los infantes.

David Morley, presidente de UNICEF Canadá, dijo a través de un comunicado de prensa que “los niños no son responsables por la pandemia o el impacto en la economía, y no deberían pagar por la recuperación. Debemos garantizar que el bienestar de los niños forme parte del corazón de las respuestas de Canadá ante la COVID-19”.

Para Morley, los gobiernos deben proteger los beneficios de las familias y de los niños a todo costo, así como invertir para garantizarles un mejor futuro.

“La cantidad de alivio fiscal que se da en estos momentos a los niños y las familias no es comparable con los riesgos que los niños enfrentan, especialmente los más marginalizados, que serán los más afectados”. David Morley, presidente de UNICEF Canadá

El mismo reporte de la UNICEF revela que solo un tercio de los países analizados implementaron políticas dirigidas específicamente a los niños durante la primera ola de la pandemia. Pero esas ayudas fueron cortas, pues duraron en promedio tres meses.

“El cortoplacismo de estas respuesta es completamente inadecuado para preparar a los niños para la crisis y el aumento previsto de la pobreza infantil en el largo plazo”, advierte el reporte.

Algunas propuestas

La UNICEF cree que es necesario que en el caso específico de Canadá el gobierno realice un aumento permanente de la Prestación Canadiense por Hijos para los hogares de menos ingresos, para limitar la pobreza infantil y, por ende, el deterioro en la salud y en la educación.

Asimismo, el organismo cree que los esfuerzos deben seguir orientándose para que aunque los riesgos de la COVID-19 persisten, se evite el cierre de las escuelas .

Otra propuesta es que las autoridades realicen mayores inversiones en materia de salud mental de los jóvenes, así como en servicios de protección de niños .

Para los jóvenes, debe aumentarse las oportunidades de educación y de empleo.

Por último, el reporte considera que una inversión en alimentos en las escuelas es un beneficio de respuesta efectivo y de bajo costo para los niños y los jóvenes.

Recordemos que en la actualización fiscal correspondiente al otoño, el gobierno de Canadá anunció un apoyo temporal a la Prestación Canadiense por Hijos para las familias con niños de 6 años o menos de edad, de hasta 1200 dólares en 2021. El apoyo, dijo el gobierno federal, será entregado directamente a las familias que reciben este beneficio y que tienen un ingreso anual inferior a $120 000. Serán en total cuatro depósitos de 300 dólares, cuatro veces al año. Para las familias con ingresos netos superiores a $120 000, el apoyo temporal será de 150 dólares, cuatro veces por año. Los desembolsos estarán exentos de impuestos.

Según cálculos del gobierno, este beneficio temporal permitirá ayudar a 1,6 millones de familias y a 2,1 millones de niños.

Estadísticas

De acuerdo con los datos de la organización Canadá sin Pobreza, los menores de 18 años son particularmente vulnerables a vivir en condiciones de pobreza en Canadá. Destaca en su sitio web las siguientes estadísticas:

1,3 millones de niños viven en condición de pobreza . Importante destacar que de acuerdo con Estadísticas Canadá, la agencia oficial de datos del país, a 2018 , la tasa de pobreza infantil fue de 8,2% . Para ese año, 566 000 niños vivían en condición de pobreza.

Uno de cada dos niños de las Primeras Naciones vive en pobreza

8% de los niños en Columbia Británica vive en pobreza. En esta provincia, niños menores de 6 años tienen una tasa de mayor pobreza (20,1%) respecto al promedio nacional (18,5%).

En Edmonton, uno de cada cinco niños vive en pobreza, pero uno de cada tres de hogares monoparentales vive en las mismas condiciones.

A 2016, más de un tercio de los usuarios de los bancos alimenticios fueron niños.

Cerca de una de cada siete personas que acude a refugios en Canadá son niños o menores de edad.

Fuente: Unicef Canadá, Canadá sin Pobreza, Estadísticas Canadá