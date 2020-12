La pandemia acrecentó los trastornos alimenticios entre los canadienses

La pandemia de coronavirus puede ser un factor de agravamiento de la situación que viven las personas con trastornos alimenticios.

Así lo sostienen los responsables del organismo Comité Enfaim, que tiene por objetivo asistir a las personas que padecen trastornos de conducta alimentaria y a sus familiares.

A los problemas de bulimia y anorexia, durante el 2020 la entidad registró un incremento de los pedidos de ayuda para casos de hiperfagia y vigorexia.

En el primer caso, se trata de una anomalía que lleva a la persona a tener una sensación constante y desmedida de apetito, que la lleva a ingerir alimentos en cantidades excesivas, que no responden a sus necesidades nutricionales

En tanto, la vigorexia o dismorfia muscular es la búsqueda obsesiva para lograr un cuerpo musculoso, impulsada por un trastorno mental que puede ser considerado como una fijación patológica con el propio físico.

Al respecto, la organización sostiene que el confinamiento y la falta de contacto social son circunstancias que pueden agravar la condición de las personas afectadas.

En el caso específico de Canadá, el número elevado de contagios que se ha sostenido en las últimas semanas llevó a las autoridades de distintas jurisdicciones a limitar o suspender las reuniones sociales en las cercanas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Esa decisión no sólo puede ser un factor de mayor angustia para ciertas personas, sino que, también, al no verse en la obligación de encontrarse con la familia y otras relaciones pueden hacer que los individuos afectados no vean necesidad alguna en cuidar su aspecto físico, ya que no habrá nadie alrededor para señalarle que ha subido de peso súbitamente o que ingiere alimentos desenfrenadamente.

Según datos estadísticos de 2012/2013: Los desórdenes alimenticios afectan 10 veces más a las mujeres que a los hombres.

El 90 por ciento de los casos con anorexia nerviosa o bulimia nerviosa son mujeres.

El 50 por ciento de casos con anorexia nerviosa desarrolla tendencias bulímicas dentro de los primeros 5 años de diagnóstico.

Entre el 20 y 30% de quienes tienen anorexia nerviosa comete intento de suicidio.

En general, el 70 por ciento de las mujeres y el 35 por ciento de los hombres canadienses están a dieta.

De todas las enfermedades mentales, los trastornos alimenticios tienen la mayor tasa de mortalidad.

Más de la mitad de las niñas y un tercio de los niños comen de forma poco saludable.

Aproximadamente el 3% de las mujeres se verán afectadas por un desorden alimenticio en su vida.

Los individuos anoréxicos son más susceptibles a la depresión mayor, la ansiedad o el alcoholismo.

Fuentes: The Canadian Press / Hope Eating Desorder Program.