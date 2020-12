Las primeras dosis de la vacuna COVID-19 llegan a Terranova y Labrador

Aunque llevaban máscaras, este martes por la mañana se podía ver las sonrisas del primer ministro de la provincia de Terranova y Labrador, Andrew Furey, así como la de su ministro de Salud, John Haggie, al ver llegar las primeras dosis de la vacuna COVID-19 a su provincia, en la costa del Atlántico canadiense.

Esta provincia marítima, ubicada al extremo este del territorio canadiense, tiene una población de unos 520.000 habitantes. Según datos del gobierno canadiense, hasta la fecha esta provincia ha registrado 359 casos de contagio con el Covid-19, con un salto fatal de cuatro fallecidos.

«¡Finalmente! Ha pasado mucho tiempo», dijo Haggie mientras veía cómo descargaban las dosis en el aeropuerto internacional de la capital, St. John’s, donde viven unas 110.000 personas.

Honoured to witness the historic moment of the first shipment of COVID-19 vaccine arriving in Newfoundland and Labrador this morning with Health Minister @Johnrockdoc. This is an exciting day for our province, as we implement our government’s COVID-19 vaccination program. pic.twitter.com/IGQ69r2nbs

— Andrew Furey (@FureyAndrew) December 15, 2020