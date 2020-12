Advierten contra la venta ilegal de supuestas vacunas para el Covid-19

La expansión del uso de los recursos digitales que vino aparejada con la pandemia de coronavirus ha tenido efectos beneficiosos en diversos campos, pero también consecuencias indeseables.

Las estafas, abusos, robos de información y venta de productos falsificados en línea alcanzan también a los medicamentos contra el coronavirus.

Las autoridades canadienses advierten contra la compra de vacunas fraudulentas contra el Covid-19.

Peligros y falta de control

La agencia Canadiense de Salud advirtió contra los riesgos de comprar vacunas contra el coronavirus que son ofrecidas a través de Internet.

Esos productos no sólo son comercializados por personas o empresas que no están habilitadas al efecto, sino que además son falsos; no se trata de desarrollos llevados a cabo por científicos y laboratorios reconocidos y, no está de más decirlo, implican un riesgo grave para la salud de las personas.

La agencia recordó que el país ha iniciado ya su campaña de vacunación, que cuenta con la supervisión, organización y logística de las autoridades políticas a nivel federal, provincial y municipal, pero que además se lleva a cabo luego del pronunciamiento de los responsables sanitarios, que realizaron todas las pruebas necesarias para asegurar que las dosis que se suministran al público son seguras y efectivas.

Si bien las vacunas usadas oficialmente ya han producido algunos efectos no deseados, estos son estudiados por los expertos para proceder a las correcciones necesarias en los productos y aplicar los tratamientos adecuados para los pacientes afectados.

En el caso de los trastornos que puedan experimentar quienes se apliquen una vacuna falsificada la situación es más compleja, ya que los agentes sanitarios desconocen el producto del que se trata y los componentes del mismo.

De igual modo, la autoridad sanitaria canadiense recordó que la vacuna suministrada por el Estado es ofrecida gratuitamente y que la campaña será ampliada en cuanto se disponga de más dosis, para incluir al mayor número de personas en el menor tiempo posible.

Comprar un producto no avalado, con el objetivo presunto de acortar los plazos de espera, no garantiza ninguna protección real contra la pandemia, al contrario, pone en riesgo la salud y la vida de quien sea inoculado.

Por otro lado, el gobierno canadiense se encuentra trabajando sobre el tema para contrarrestar la venta ilegal del supuesto medicamento contra el Covid.

No sólo en Canadá

La maniobra para aprovechar la ansiedad del público que busca lograr una inmunización contra el coronavirus, tras meses de restricciones a la vida laboral, comercial y familiar, había sido prevista hace ya algún tiempo.

La organización INTERPOL emitió días atrás un alerta internacional, que hizo llegar a los 194 países que adhieren a ella, entre los que se cuenta Canadá, advirtiendo sobre la falsificación, robo y la publicidad ilegal de vacunas contra el Covid-19 y la gripe.

INTERPOL había prevenido a los distintos gobiernos, ante la inminencia de la aprobación de diferentes desarrollos de vacunas, sobre la necesidad de asegurar la cadena de aprovisionamiento y que sería esencial identificar a las páginas web ilegales que ofrecen productos falsos.

En momentos en que los gobiernos se preparan para distribuir sus vacunas, las organizaciones criminales se aprestan a infiltrar o interrumpir las cadenas de suministros. Jürgen Stock, secretario general de INTERPOL.

Nada nuevo bajo el sol

El mercado ilegal de medicamentos, falsos o auténticos, no es un fenómeno reciente ni apareció con la pandemia. La agencia policial internacional ha identificado algunos de los productos que están en la mira de los vendedores ilegales y estafadores.

Entre los artículos afectados identificados por INTERPOL se cuentan: Productos y medicamentos relacionados con Covid-19, incluyendo mascarillas quirúrgicas desechables, desinfectantes de manos, medicamentos antivirales y antipalúdicos, vacunas y kits de prueba;

Medicamentos que salvan vidas, como los que se usan para tratar el cáncer, la malaria, el VIH y otras enfermedades graves;

Medicamentos para el estilo de vida, como los que se usan para la disfunción eréctil y la pérdida de peso;

Dispositivos médicos que van desde lentes de contacto hasta condones; desde jeringas hasta instrumentos quirúrgicos; y desde sillas de ruedas hasta máquinas de radioterapia.

Cuáles son los riesgos

La misma organización sostiene que los medicamentos falsos pueden ser peligrosos por varias razones.

Tal vez han sido falsificados o deliberadamente mal etiquetados, usando un producto como sustituto de otro, para ampliar el beneficio.

Además, los medicamentos ilícitos a menudo contienen la cantidad incorrecta del llamado ingrediente activo, que es el principal de la fórmula.

Se ha descubierto que algunos medicamentos falsos contienen mercurio, arsénico, veneno para ratas o cemento.

En otros casos, los productos pueden ser auténticos, pero han sido robados y luego mal almacenados o están caducados, por lo que pueden ser ineficaces o estar contaminados.

La agencia canadiense de salud recuerda que: La única forma de acceder a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19 es a través de clínicas organizadas o respaldadas por su autoridad local de salud pública, en colaboración con los gobiernos federales, provinciales y territoriales. Si tiene alguna preocupación sobre la vacuna contra el Covid-19, la mejor opción es consultar a un profesional de la salud, quien brindará la orientación adecuada.

Fuentes: Ministerio de Salud de Canadá / Wirenews / Reporte de INTERPOL.

