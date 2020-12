¿Cuál es el origen del Boxing Day en Canadá?

Una Navidad diferente. Un Boxing Day diferente. Sin embargo, las intenciones de aprovechar las ofertas de este día tradicional en todo Canadá están presentes, así sea en línea, debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Este sábado los canadienses aprovecharán los precios especiales en miles de artículos y, de acuerdo con un sondeo realizado por el Consejo de Venta al Detal de Canadá (RCC por sus siglas en inglés), dedicarán parte de su presupuesto a apoyar el comercio local, algo que se ha observado a lo largo de la pandemia.

Según la encuesta de la RCC, realizada con la participación de más de 2500 ciudadanos, los canadienses planean destinar 27% de su presupuesto a comprar durante este Boxing Day.

Las compras del Viernes Negro y del Lunes Cibernético, sin embargo, tomaron la mayor parte de su presupuesto de cara a las festividades.

El mismo sondeo refiere que este año los canadienses dedicaron menos presupuesto a las compras de fin de año, debido a la pandemia de la COVID-19.

La mitad de los encuestados dijeron que el presupuesto ha sido más bajo en 2020 (693 dólares versus $792 en 2019) porque ha habido menos reuniones como parte de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus, y porque han tenido menos dinero para gastar.

¿De dónde viene la tradición del Boxing Day?

Todos los 26 de diciembre son un día feriado obligatorio en cuatro provincias y tres territorios de Canadá. Su origen es británico y ha sido un feriado nacional también en Inglaterra, Gales e Irlanda desde el año 1871.

En esta fecha se celebra justo la Fiesta de San Esteban, primer mártir del cristianismo, pero hoy día la tradición retiene poco vínculo con la fecha eclesiástica.

Las teorías más sólidas sobre el origen del día están vinculadas a una tradición que comenzó en la Edad Media y que establecía dar regalos a los sirvientes el día después de Navidad.

Si bien no existe una confirmación clara, muchos historiadores destacan una relación directa entre la letra de la canción Good King Wenceslas y el Boxing Day. La letra del tema navideño relata cómo Wenceslas, duque de Bohemia, vio un hombre pobre que recogía leña para el invierno -When a poor man came in sight,/Gath’ring winter fuel- y fue entonces cuando decidió tomar parte de la comida y del vino que sobraba en su banquete para dársela al hombre.

Pero hay otra teoría que más bien vincula la fecha a los Saturnales, las fiestas romanas de los esclavos. Por ese día, los roles se solían cambiar y el patrón ofrecía a sus esclavos un gran banquete y regalos.

Se cree que el término Boxing Day viene precisamente de dar regalos a los necesitados, pues se daban víveres y otras cosas en cajas.

Seguir comprando local

Bien sea que durante este Boxing Day de pandemia opten por aprovechar las ofertas a través de Internet, la propuesta del Consejo de Venta al Detal de Canadá es que den prioridad a comprar cosas hechas en el país para así apoyar al consumo local.

“Ahora más que nunca, los canadienses entienden el rol crítico de la venta al detal para mantener fuerte a las comunidades. Los comerciantes han hecho todo lo que pueden para garantizar a los canadienses que tengan los productos que desean y están ofreciendo excelentes promociones”. Diane J. Brisebois, presidenta del Consejo de Venta al Detal de Canadá

Algunas recomendaciones

Primero que nada : respete todas las reglas y normas en vigencia de cara a la pandemia de la COVID-19 que estén vigentes en su región.

Busque los llamados flyers en los que podrán encontrar las ofertas más destacadas.

Comprar en línea siempre será una buena opción, especialmente en estos tiempos de pandemia. Aunque compre vía internet también puede dar un apoyo a los comerciantes locales.

Fuentes: Consejo de Venta al Detal de Canadá, Enciclopedia Canadiense