Canadá lanza una campaña publicitaria para que la población se quede en casa

A un costo de 850.000 dólares, Ottawa ha lanzado una campaña publicitaria digital en la que advierte a los canadienses sobre los peligros de viajar al extranjero durante la pandemia del Covid-19, que podrían incluir el riesgo de vuelos cancelados o normas sanitarias laxas en el lugar de destino.

Esta campaña se lleva adelante después de que el difusor público canadiense CBC informó a finales de septiembre que algunos canadienses ya mayores planeaban viajar a regiones de clima templado en el sur este invierno, a pesar de la advertencia del gobierno de evitar los viajes no esenciales al extranjero. Desde entonces, varias de esas personas, llamadas coloquialmente “pájaros de nieve” ya han salido de Canadá.

Varios de los nuevos anuncios están dirigidos a estos “pájaros de nieve” que anualmente viajan a las playas escapando del invierno, incluyendo un vídeo en las redes Facebook y Twitter en el que un anciano desamparado yace en una cama de hospital mientras suena una música sombría de fondo. En la parte inferior de la pantalla se lee una advertencia de que las personas mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones a causa del Covid-19.

El gobierno de Canadá lanzó la campaña publicitaria en noviembre «en varias plataformas digitales» y sitios web de viajes «para llegar a múltiples audiencias», dijo el portavoz de Relaciones Exteriores de Canadá, Jason Kung, en un correo electrónico. La campaña se extenderá hasta marzo de 2021, que es el momento en que ocurren la mayoría de esos viajes al sur, dijo.

Kung no dio detalles sobre los anuncios individuales. Se encontraron tres videos recomendando no viajar que el gobierno publicó en los medios sociales en diciembre y también anuncios dirigidos a los viajeros canadienses en dos revistas publicadas en noviembre y diciembre respectivamente.

Algunos “pájaros de nieve” que ya se encuentran en sus lugares de destino invernal cuestionaron la elección del momento de la campaña publicitaria.

«Creo que se equivocaron de momento», dijo Lorraine Douglas, de 67 años, una canadiense de Osoyoos, en Columbia Británica. El 24 de octubre, ella y su marido, David, volaron a San José del Cabo, México, donde son dueños de un condominio. Ella dijo que el avión estaba lleno, indicando que la mayoría de la gente que viaja a esa zona de México para pasar el invierno parte de Canadá en octubre.

El portavoz de Relaciones Exteriores de Canadá, Jason Kung, dijo que “elementos de la campaña fueron difundidos en noviembre, que es cuando los adultos mayores típicamente consideran viajar al sur». No especificó qué elementos.

El gobierno federal argumenta que los canadienses están más seguros en casa, ya que los casos de Covid-19 siguen aumentando en muchas partes del mundo.

Por otra parte, las autoridades canadienses no impedirán que aquellos que así lo deseen puedan viajar al extranjero. Aunque la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos está cerrada para los viajes considerados como no esenciales, los canadienses todavía pueden volar a Estados Unidos, así como a otros países que tienen las fronteras abiertas, como México. También pueden regresar a Canadá, siempre y cuando cumplan a su regreso con una cuarentena durante 14 días.

Según la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, desde el 21 de marzo, un poco más de un millón de pasajeros canadienses ingresaron a Canadá por vía aérea.

Los “pájaros de nieve” canadienses normalmente viajan cada invierno a los estados soleados de EE.UU., México y otros países en el Caribe. Según el Servicio de Aduanas de EE.UU., unos 244.244 canadienses han volado a Estados Unidos desde octubre.

This #holiday season, we continue to recommend Canadians avoid non-essential travel outside Canada.

If you must #travel, check our latest travel advice to reduce your risk. https://t.co/QmVo7OLtyR pic.twitter.com/de6AtNpj7u

— Travel.gc.ca (@TravelGoC) December 7, 2020