Tras hacer creer que estaba en Canadá, renuncia político vacacionista

El ministro de Finanzas de la provincia de Ontario, Rod Phillips, tuvo que renunciar tras regresar de unas controvertidas vacaciones en el Caribe, en momentos en que la provincia más populosa del país se encuentra bajo estrictas medidas sanitarias que recomiendan no llevar a cabo viajes no esenciales.

Fue el primer ministro de la provincia, Doug Ford, quien comunicó la noticia de la dimisión de Phillips.

En la mañana del jueves, a su llegada al aeropuerto Pearson de Toronto, Phillips dijo que le gustaría conservar su cargo de ministro, pero que respetaría la decisión de Ford tras lo que el primer ministro dijo que sería una «conversación muy dura» entre ambos.

«Hoy, después de mi conversación con Rod Phillips, he aceptado su dimisión como ministro de finanzas de Ontario», dijo Ford en un comunicado.

Doug Ford, primer ministro de la provincia de Ontario.

Ford dijo que le pidió a Peter Bethlenfalvy que asuma el papel de ministro de finanzas y prepare el presupuesto del gobierno para el 2021.

Ford dijo que este nombramiento «ayudará a asegurar la estabilidad económica en los meses venideros, mientras apoyamos a las familias, trabajadores y empresas de Ontario a través de la pandemia del Covid-19, mientras trazamos nuestro camino hacia una recuperación económica a largo plazo».

Poco después del anuncio de Ford, la oficina de Phillips también emitió una declaración confirmando su renuncia como ministro de finanzas.

«Viajar durante las vacaciones fue una decisión equivocada, y una vez más ofrezco mis disculpas sin reservas», escribió Phillips en la declaración.

Phillips permanecerá como diputado de la legislatura provincial, señalando que espera centrar sus esfuerzos en seguir sirviendo al electorado de la circunscripción de Ajax.

El 24 de diciembre, Rod Phillips envió un mensaje agradeciendo a la población por sus acciones para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, en esa fecha Phillips ya no estaba en Canadá, sino en la isla caribeña de San Bartolomé, donde se encontraba desde el 13 de diciembre.

Desde su regreso a Canadá el 31 de enero, Phillips debe cumplir con una cuarentena de 14 días en la pequeña ciudad de Ajax, Ontario.

«Entiendo que mis acciones han enojado a mucha gente, y tengo que recuperar esa confianza», dijo Phillips.

La líder del Nuevo Partido Democrático de Ontario, Andrea Horwath, quien fue una de las primeras en pedir que Phillips sea echado del gabinete, dijo que la renuncia se produjo dos semanas después de que el primer ministro Doug Ford sabía de las vacaciones.

«Doug Ford sabía del viaje de Rod Phillips a San Bartolomé hace dos semanas. Ford no sólo no lo despidió en ese momento, sino que le ayudó a guardar el viaje en secreto. La renuncia de Phillips al gabinete hoy no es por las vacaciones que tomó, es porque ambos fueron pillados».