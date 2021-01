A partir del 7 de enero los viajeros rumbo a Canadá deben dar negativo al Covid

El Ministro de Transporte de Canadá, Marc Garneau, dijo este jueves que la nueva norma que exige un test con resultados negativos de contagio del Covid-19 a todos los viajeros antes de emprender viaje a Canadá entrará en vigor a partir del próximo jueves 7 de enero.

Este nuevo requisito, anunciado el miércoles, incluye a todos los pasajeros aéreos a partir de los cinco años.

Según la nueva norma, los viajeros deben recibir un resultado negativo en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que es el examen nasal estándar en el que se emplea un hisopo para detectar infecciones virales activas del Covid-19. Este examen debe llevarse a cabo dentro de las 72 horas antes de que el pasajero inicie el viaje rumbo a Canadá.

Hay dos posibles alternativas para los pasajeros que no logren conseguir acceso a las pruebas PCR antes de su viaje a Canadá, dijo Garneau.

«Si no tienen el resultado de la prueba y hay clínicas disponibles, entonces tendrán que reprogramar su salida porque no se les permitirá subir a bordo. Si, por otro lado, pueden demostrar que no había ninguna instalación que brinde ese examen, entonces podrán ser admitidos a bordo».

Marc Garneau, ministro de Transporte de Canadá.

Los viajeros que logren demostrar que no pudieron obtener una prueba de detección del Covid-19 en el extranjero tendrán que someterse a su llegada al país a una cuarentena de 14 días en una instalación aprobada por el gobierno federal.

El documento que demuestre un resultado negativo de la prueba de detección del coronavirus deberá ser presentada a la aerolínea antes de abordar un vuelo a Canadá, explicó un comunicado de prensa del gobierno.

Marc Garneau, ministro de Transporte de Canadá.

El Ministro también dijo que las aerolíneas extranjeras y nacionales tienen los próximos siete días para preparar la aplicación de la nueva norma, un plazo que Garneau dijo que era suficiente para cumplir con los nuevos requisitos.

«Sé que hemos estado hablando con las aerolíneas, y que estarán a la altura de las circunstancias en el cumplimiento de este nuevo requisito de pruebas previas al despegue de sus aeronaves», dijo.

Por su lado, Mike McNaney, presidente y director general del Consejo Nacional de Aerolíneas de Canadá, que representa a las mayores aerolíneas del país, dijo que una semana no da el tiempo suficiente.

«Nuestras principales preocupaciones son el plazo extremadamente ajustado y la falta de información y orientación sobre lo que vamos a estar obligados a hacer», dijo McNaney.

«La implementación de una política amplia como esta es una actividad muy compleja. Obviamente tienes que tener comunicación con tus propios empleados de primera línea en todo el mundo. Tienes que trabajar con los reguladores y otras jurisdicciones. No sabemos lo que se considerará como laboratorios de pruebas debidamente certificados para proporcionar resultados. No conocemos el formato aceptable para que los pasajeros proporcionen la información y cumplan con la política del gobierno. No tenemos regulación y no tenemos material de orientación en absoluto.»