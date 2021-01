Vacunación rápida y COVID bajo control podrían impulsar recuperación económica

Mientras el empleo cayó en el último mes de 2020, especialistas de los principales bancos del país están previendo una posible recuperación económica, siempre y cuando la pandemia de la COVID-19 esté bajo control y la campaña de vacunación se desarrolle de forma eficaz y acelerada.

Este jueves economistas de las instituciones financieras realizaron un encuentro virtual, en el que expresaron sus ideas sobre la recuperación, la cual muchos han previsto en meses previos que será desigual y se logrará a ritmos diferentes.

Doug Porter, economista jefe del BMO Financial Group, aseveró en el encuentro que en los 12 meses que vienen habrá una recuperación sustancial de la actividad económica, afectada especialmente durante los primeros meses de la pandemia.

Según esta institución financiera, la economía global tendrá un rebote de 5,5% en 2021, con un crecimiento de 4% el año entrante.

Eso sí, el rebote previsto se dará siempre y cuando la pandemia esté bajo control. Si el virus sigue esparciéndose, obligando a aplicar más restricciones (tipo el toque de queda que entra en vigencia en Quebec este sábado), habrá amenazas latentes a esa recuperación.

El riesgo es que estas restricciones duren aún más y conduzcan a una caída total de la actividad en varios sectores importantes en el primer trimestre», expresó el economista.

El riesgo se mantiene presente, de igual forma, si las variantes halladas en el Reino Unido o Sudáfrica se propagan de forma severa en Canadá.

Y será aún más evidente en el caso de que la lentitud que ha caracterizado hasta ahora la campaña de vacunación en el país -que ha generado severas críticas– se mantenga en los próximos meses.

Con esa postura coincidió Avery Shenfeld, economista jefe del CIBC, quien haciendo referencia a una famosa canción pop de Pat Benatar, pidió a las autoridades “hit me with your best shot”.

“Dennos la vacuna y apártense porque la gente se muere por ir a los restaurantes de nuevo, pero esperan no morir por ir a un restaurante”

Avery Shenfield, economista jefe del CIBC

De acuerdo con Shenfeld, una vez la ciudadanía sea vacunada -más allá de las personas consideradas como prioritarias hasta los momentos- habrá un deseo inminente de regresar a la normalidad, lo que llevará a un mayor consumo.

La recuperación no será igual para todos

Como otros economistas lo han advertido en meses recientes, Craig Wright, indicó por su parte que el empleo entre trabajadores que tienen ingresos de 800 dólares o menos por semana se mantiene por debajo de los niveles que había antes de la pandemia. El empleo entre los que ganan más de 800 dólares a la semana no cayó.

“Hay una divergencia allí y claro está, esto dejará a algunos atrás”, reiteró.

Precisamente sobre el empleo

Este viernes, Estadísticas Canadá dio a conocer el reporte de empleo correspondiente al mes de diciembre de 2020.

De acuerdo con los datos oficiales, el empleo cayó en 63 000 (-0,3%) en diciembre, lo que representa el primer retroceso desde abril.

De esta manera, la tasa de desempleo en Canadá se ubicó en 8,6%, una variación de 0,1 puntos porcentuales respecto a noviembre, lo que estadísticamente se considera prácticamente invariable.

En el caso de los grupos considerados como minorías visibles, de edades comprendidas entre 15 y 69 años, el desempleo se ubicó en 9,9%, reporta la agencia federal.

Según Estadísticas Canadá, el empleo retrocedió en diciembre en Nueva Escocia, Saskatchewan, Manitoba y en la Isla del Príncipe Eduardo; se mantuvo sin variación en el resto de las seis provincias; logró llegar a los niveles prepandemia solo en Terranova y Labrador; y cayó considerablemente respecto a febrero en Alberta (-5,4%) y Manitoba (-5,8%).

Los empleos a tiempo parcial retrocedieron en 99 000 (-2,9%), siendo los grupos de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad y de 55 años o más (-3,0%) los que vieron un mayor impacto (-5%).

En el último mes del particular 2020, 1,1 millones de trabajadores canadienses se vieron afectados por las medidas impuestas por la pandemia, bien sea porque perdieron horas o incluso su trabajo. En abril de 2020 ese número era de 5,5 millones de personas.

Los sectores

El empleo cayó en la producción de servicios, también por primera vez desde abril. En este sector se perdieron 74 000 plazas (-0,5%), siendo los rubros de alimentos, información, cultura y recreación los más golpeados. No sorprende si se consideran las restricciones adoptadas en medio de la pandemia de la COVID-19.

En la manufactura hubo más bien un aumento de las posiciones (15 000).

Así como cayó el empleo, también retrocedieron el total de horas trabajadas -por primera vez desde abril de 2020-.

“Mientras las provincias aplicaron las medidas de salud pública para frenar la propagación de la COVID-19 durante la segunda ola de la pandemia, el total de horas trabajadas cayó por primera vez desde abril, retrocediendo 0,3%. Esta caída estuvo generada por las pérdidas en los sectores de servicios de alimentos y otros servicios”, se lee en el reporte.

Trabajo desde casa

Estadísticas Canadá reconoció en su reporte que el teletrabajo sigue siendo elevado en el país, claro está, como consecuencia de las medidas impuestas por el nuevo coronavirus. Considera que esta nueva realidad será un factor importante para el desempeño económico canadiense en 2021.

En abril de 2020, 41,6% de los canadienses estuvieron trabajando desde casa, la proporción más elevada, pero para septiembre del año pasado ésta había caído a 25,6%. Durante el otoño aumentó ligeramente y desde entonces ha variado dependiendo de los sectores.

En el caso de la industria de servicios educativos, el trabajo desde casa ha disminuido considerablemente, en concordancia con las medidas adoptadas por los gobiernos regionales, los cuales han hecho esfuerzos por mantener las clases presenciales y así reducir el impacto de la pandemia en los más jóvenes.

Como es de esperarse, el sector de servicios alimenticios tiene la proporción más baja de personas en teletrabajo.

RCI con información de Estadísticas Canadá y The Canadian Press