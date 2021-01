Canadá considera declarar organización terrorista al grupo Proud Boys

Las autoridades canadienses están recogiendo información sobre el grupo de extrema derecha Proud Boys (“Muchachos orgullosos”) para establecer si es necesaria o no su designación como organización terrorista.

Tal fue la información brindada este domingo por el gobierno liberal federal, que ha recibido pedidos para prohibir a esa organización debido a su papel en el ataque al Capitolio de los Estados Unidos ocurrido la semana pasada tras los llamados de Trump a desconocer la victoria de Joe Biden en la reciente elección presidencial en ese país.

La oficina del Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, no dijo si la organización neofascista Proud Boys sería añadida a la lista nacional de organizaciones terroristas de Canadá, que incluye a grupos como Al-Qaeda, Hezbollah e ISIS.

Esta organización fue fundada en 2016 por el canadiense Gavin McInnes, nacido en Inglaterra. Proud Boys es considerada como una organización política de extrema derecha, neofascista y exclusivamente masculina que promueve y participa en la violencia política en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos esta organización es encabezada por el estadounidense de raíces cubanas Enrique Tarrio, que dirige la organización “Latinos por Trump” en Florida.

Mary-Liz Power, la portavoz del ministro Blair, nombró específicamente a esta organización como uno de los grupos extremistas «ideológicamente motivados» que está siendo seguido de cerca en momentos en que Ottawa está buscando las maneras de contrarrestar la amenaza que representan para el país las organizaciones supremacistas blancas, racistas y otros grupos de extrema derecha.

«Nuestros organismos de seguridad nacional y de aplicación de la ley participan muy activamente en la vigilancia de las actividades de esos grupos y en la acumulación de pruebas necesarias para apoyar la determinación de su inclusión en la lista de organizaciones terroristas», dijo Power en un correo electrónico.

El grupo Muchachos Orgullosos, que hace boato de su carácter misógino y racista, fue prohibido por las redes sociales Facebook e Instagram en octubre de 2018, acusados de violar las políticas sobre discursos de odio en esas plataformas en internet.

El grupo apareció por primera vez en los titulares de los medios de comunicación de Canadá cuando varios miembros que se identificaron como efectivos de la Real Armada de Canadá interrumpieron una protesta indígena en Halifax en 2017, y desde entonces ha crecido su perfil internacional y su número de miembros.

El criticado presidente de EE.UU., Donald Trump, se negó a condenar a los Proud Boys durante un debate presidencial con Joe Biden en septiembre. En su lugar, y para consternación de una parte de la población estadounidense, Trump pidió a los miembros de este grupo que «retrocedan y se mantengan atentos». Fue más tarde que Trump se unió a Biden en denunciar a este grupo.

Según numerosos informes en los medios de comunicación, varios miembros de esta agrupación neofascista participaron en el asalto al Capitolio en Washington, D.C., después de un discurso de Trump el 6 de enero.

En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau declaró que esa acción violenta contra el Capitolio en Washington fue incitada por Donald Trump.

Por otro lado, el líder federal del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, ha liderado los llamados para que el gobierno federal prohíba ese grupo en Canadá.

Mary-Liz Power, la portavoz del ministro Blair, no reveló en qué momento las autoridades canadienses comenzaron a monitorear a los Chicos Orgullosos como una potencial amenaza terrorista.

«Las designaciones terroristas no son ejercicios políticos», dijo ella. «Implican un proceso legal que requiere evidencia e inteligencia».

Creada a raíz de los ataques de Al Qaeda contra Estados Unidos en septiembre de 2001, cuando aviones civiles fueron usados como misiles contra edificios en Nueva York y Washington, la lista de entidades terroristas incluye más de 50 organizaciones.

Los grupos que figuran en esa lista pueden sufrir la confiscación de sus bienes, y existen graves sanciones penales contra quienes les ayuden a llevar a cabo actividades terroristas.

Muchas de las organizaciones incluidas en la lista son grupos terroristas religiosos como Al-Qaeda, Boko Haram, Hezbollah e ISIS, además de grupos como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y otros aparentemente inactivos como Sendero Luminoso en Perú.

En junio de 2019 se añadieron dos grupos de extrema derecha: Blood & Honour, (“Honor y sangre”), una red internacional neonazi, y su brazo armado, Combat 18.

Amarnath Amarasingam, experto en terrorismo de la Universidad Queen’s en Kingston, Ontario, describió el asedio al Capitolio de los Estados Unidos como el tipo de «acontecimiento decisivo» que suele suscitar el debate sobre la clasificación de una organización específica como grupo terrorista.

Si bien el gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley tendrán que considerar con atención la inclusión del grupo Proud Boys en la lista canadiense de organizaciones terroristas, Amarasingam dijo que esto no sería difícil, aún cuando descarta la idea de que una decisión de esa naturaleza no sea de orden político.

«Básicamente no estaríamos hablando de los Muchachos Orgullosos si no hubiera un cambio radical en la forma en que los gobiernos, las empresas de medios sociales y las comunidades están lidiando con los grupos de extrema derecha. No es un tema sólo político, pero es fundamentalmente un tema político».