La colombo-canadiense Lido Pimienta inaugura serie de conciertos virtuales

La pandemia no detiene la producción de entretenimiento, aunque este ha sido uno de los sectores más golpeados por el cierre de salas de conciertos y espacios culturales.

Pero tanto artistas como autoridades municipales han buscado formas de promocionar el arte local. De hecho, en el caso de Toronto, la alcaldía lanzó una serie de conciertos virtuales desde el ayuntamiento (llamada City Hall Live) durante los primeros días de la crisis sanitaria.

Ahora, los conciertos se mudarán a salas de espectáculos de la ciudad, sin público, claro está, y serán transmitidos a través de Internet.

La primera de las presentaciones está prevista para este jueves 14 de enero, con Lido Pimienta, quien estará cantando sus éxitos -uno de ellos incluidos en la conocida lista musical del expresidente estadounidense Barack Obama– desde el Phoenix Concert Theatre.

Recordemos que Lido Pimienta, de origen colombiano nominada a los Grammy por su disco Miss Colombia y ganadora del Premio Polaris, ha destacado en la escena musical internacional gracias a la inclusión de ritmos afrocolombianos fusionados con ritmos indígenas, synthpop y electronica.

La serie de conciertos, denominada City Hall Live Spotlight, se llevará a cabo todos los jueves y prevé la presentación de varios artistas de la escena local. Tanto músicos como los dueños de las salas de espectáculos serán compensados por las presentaciones.

En la agenda también están las presentaciones de Little Magic Sam, desde Dakota Tavern, prevista para el 21 de enero, VI en Hole In The Wall, el 28 de enero y Azalyne en el Poetry Jazz Café, el 4 de febrero.

Los conciertos se llevarán a cabo hasta mayo. Serán en total 25 presentaciones.

Los interesados podrán ver los conciertos a través de City Hall Live Spotlight y HappinApp, una plataforma de streaming en vivo.

Apoyo a las industrias golpeadas por la pandemia

Durante cada performance los espectadores pueden realizar una donación, que será destinada al Fondo de Unison Benevolent, dedicada a ayudar a músicos y trabajadores de esta industria que están en crisis durante estos meses de pandemia.

La alcaldía de Toronto también está incentivando a los residentes para que ese día, si pueden, también den un apoyo a los restauradores locales, ampliamente impactados también por la pandemia. Para ello ofrece la opción de ToGoToronto.com, un sitio web con información de los restaurantes de la ciudad que están ofreciendo servicios de entrega en el local y a domicilio.

“La música representa un lenguaje universal que puede ser disfrutada por todos. En estos momentos, que necesitamos apoyar nuestro talento local y nuestra industria local, estamos dándoles una oportunidad de disfrutar de la música desde la comodidad de sus hogares. Esta serie no solo ayudará a levantar el espíritu, sino también nos ayudará a brindar un apoyo a la ya golpeada industria musical, que es un componente vital para nuestra economía y que regresará más fuerte que nunca, una vez que la pandemia termine”, dijo el alcalde de Toronto, John Tory.

RCI con información de la alcaldía de Toronto.