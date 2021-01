Nuevo Brunswick: Saint John rediseña su sistema informático tras ataque pirata

Saint John, en Nuevo Brunswick, está procediendo a una reconfiguración mayor de su sistema informático, luego de un ataque de piratas cibernéticos ocurrido en noviembre último.

Las autoridades de la mayor ciudad provincial decidieron reconstruir su red digital, luego de haberse negado a pagar a los responsables de un ciberataque que afectó a parte de las computadoras con las que trabaja el gobierno municipal.

En un reporte brindado el lunes ante el plenario del consejo comunal el gerente municipal, John Collins, reiteró que no se pagó ninguna suma a los atacantes a cambio de la información presuntamente apropiada por los mismos y que, en su lugar, se decidió disponer el rediseño de la red informática.

El 13 de noviembre último las autoridades de Saint John constataron que piratas informáticos buscaron acceder a la red municipal, pero procedieron a desconectar las computadoras de Internet rápidamente y, hasta el momento, no existen pruebas de que los agresores hayan podido acceder a información confidencial de los contribuyentes.

De todos modos, tras el suceso, las autoridades recomendaron a la población que mantuvieran una vigilancia estrecha sobre sus cuentas bancarias, para detectar todo movimiento extraño en las mismas.

Tras infectar la red oficial, los piratas solicitaron el pago de un “rescate” para permitir a las autoridades volver a tomar posesión de las computadoras infectadas, aunque el gobierno local no especificó el monto demandado.

La maniobra fue descubierta a última hora del viernes 13 de noviembre, cuando durante una inspección de rutina los expertos detectaron una actividad inusual en la red, por lo que dispusieron la desconexión inmediata de los dispositivos.

En los últimos años, los ataques informáticos han venido siendo cada vez más frecuentes en Canadá, afectando a diversas instituciones oficiales y privadas.

Los expertos han advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de diseñar sistemas informáticos más seguros, que no permitan que la información contenida en la misa pueda ser accedida por personas no autorizadas, aun cuando no exista una intención delictiva.

El costo de la reconstrucción del sistema informático será abonado por las empresas aseguradoras y un fondo de reserva destinado al área.

Fuente: The Canadian Press.