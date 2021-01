Damien Robitaille: “quiero transmitir alegría con la música”

Es el hombre-orquesta que quizá se ha cruzado recientemente en alguna publicación en las redes sociales. Actores de Hollywood lo retuitean. Habla muy bien español. Se trata del franco-Ontarien Damien Robitaille, cuya popularidad se ha disparado en plena pandemia gracias a sus versiones de canciones que han sacado sonrisas en miles de fanáticos e incluso orgullo dentro de la comunidad latinoamericana.

Aunque la pandemia ha golpeado fuertemente la industria musical, Robitaille, -con una carrera de 15 años y seis álbumes-, logró hacer algo diferente de sus días luego de que su gira fuera cancelada por la COVID-19. “Para ocuparme, para cambiar mis pensamientos, decidí grabar una canción por día y publicarla en línea”.

Desde David Bowie, pasando por el clásico de Technotronic de 1989 Pump Up The Jam -cuyo video se hizo viral y cuenta con más de 4,6 millones de vistas en Twitter- hasta The Beatles y Mi burrito sabanero del venezolano Hugo Blanco, Robitaille ha visto su popularidad crecer, no solo en su tierra, sino en todas partes del mundo.

PUMP UP THE JAM – Technotronic Après des heures d’enregistrement, j’ai finalement eu une prise sans erreur, mais c’est aussi la prise où mon chien Suki a decider de photo bomber pic.twitter.com/7AdwbsIYId — Damien Robitaille (@damienrobi) November 30, 2020

RCI conversó vía telefónica con este cantante canadiense, quien optó por hacer toda la entrevista en español. Como quien reconoce que la práctica hace al maestro -y lleva una década practicando el español- dijo que hace 10 años ya lo había hecho, pero que ésta podría considerarse como su primera entrevista en el idioma de Cervantes.

-¿Cómo ha sido el primer año de pandemia? Estás separado de tu familia, en España… los artistas están severamente afectados por la falta de presentaciones, pero tú has alcanzado incluso más notoriedad en los mercados internacionales…

-Pero qué locura. Pensar que ya tenemos un año de pandemia…

Para mí ha sido un año especial, como para todos, pero difícil. Mis niñas viven en España. Estoy solo en mi casa, en Montreal. Todos mis espectáculos fueron cancelados.

Decidí grabar una canción por día para publicarla en línea, para ocuparme, para cambiar mis pensamientos… y lo he estado haciendo desde marzo. Con Pump Up The Jam gané fans en todas partes del mundo.

-Has dicho que la música es terapéutica. ¿Qué te transmite? ¿Qué quieres transmitir?

-Con la música quiero transmitir felicidad, alegría, porque la gente está triste. Todo está mal, las noticias son negativas, la gente está golpeada.

Pero también para mí. Cantar hace bien. Cuando canto todo lo malo sale.

-¿Escoges los temas porque son populares o piensas en las canciones que le gustaría a la gente?

-Es una mezcla. En principio me tiene que gustar la canción, pero pienso también en las canciones que les gusta a la gente. Ahora tengo muchas solicitudes, la gente me pide muchas canciones, tengo una lista muy larga para elegir.

Además, tengo que ver si es posible aprender la canción, con mi piano y la percusión. Y hay canciones que quería mostrar a otro público también, como el Burrito Sabanero…

EL BURRITO SABANERO

Una cancion de Navidad para la familia y los amigos en America Latina y en Espana. A classic Spanish Christmas song Une chanson de noël en Espanol#FelizNavidad #MerryChristmas2020 #JoyeuxNoel pic.twitter.com/cVtnFLRSes — Damien Robitaille (@damienrobi) December 25, 2020

-La comunidad latinoamericana reaccionó muy bien a tu versión de Mi burrito sabanero y de Año Nuevo, Vida Nueva, de la Billo´s Caracas Boys… ¿Cómo llegaste a esos temas?

-La mamá de mis niñas es colombiana y desde hace 10 años, todos los años, canto estas canciones en Navidad, son tradicionales para mí y me gustan mucho.

No sabía que eran de Venezuela, pero después que publiqué la canción mucha gente de Venezuela me escribió dándome las gracias.

-¿Cómo te sientes con la reacción del público?

-Ha sido una locura. En mi Instagram, el 30 de noviembre (día en el que publicó la versión de Pump Up The Jam) tenía 8000 fans. Ahora tengo 67 000… En 10 años logré 8000 fans y ahora cada día sube y sube…

Me gusta también que estoy cantando en inglés, algo que nunca había hecho aunque soy también anglófono (nació en Ontario). Ahora tengo fans en el Reino Unido, en Estados Unidos.

En internet hay libertad, puedo hacer lo que quiero. He cantado en portugués, porque tengo fans en Brasil. Me gusta la idea de ser internacional.

-¿Vas a seguir haciendo videos de versiones de canciones en 2021?

-Voy a seguir como pueda. Es difícil porque ahora tengo muchos contratos. Todos me quieren (se ríe). Pero tengo más videos. Quiero seguir porque estoy en una ola y tengo que surfearla hasta llegar a la playa.

-¿A qué se parece el futuro de Damien Robitaille?

-No sé lo que va a pasar. Es un día a la vez, pero siento que estoy en una época de transición. Quiero vivir cosas nuevas. Tengo 40 años. Quizá haga un disco en inglés, en español. Me gustaría viajar más, ir a España para estar con mis niñas, la vida es maravillosa y tengo que aprovecharla.