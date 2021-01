Francia rechaza propuesta de compra canadiense de cadena de supermercados

El Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, manifestó este viernes la firme oposición de su gobierno a una posible venta del grupo francés de supermercados Carrefour a la empresa canadiense Alimentation Couche-Tard por casi 20.000 millones de dólares. Esta declaración de rechazo a la transacción hizo que las acciones de la compañía francesa bajen un 4,5%.

«La seguridad alimentaria es estratégica para nuestro país, por eso no vendemos una compañía minorista francesa grande», dijo Le Maire a la prensa local. «Mi respuesta es extremadamente clara: no estamos a favor del acuerdo. Este no es un no cortés pero claro y definitivo: no», dijo Le Maire.

«Que Carrefour sea comprada por una empresa extranjera sería una dificultad mayor para todos nosotros. La seguridad alimentaria está al centro de los desafíos estratégicos de todas las naciones desarrolladas».

Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia.

El grupo Carrefour, que reconoció que la multinacional canadiense de venta al por menor Couche-Tard entró en contacto el miércoles para discutir el tema, no hizo ningún comentario inmediato este viernes.

La oferta de 20 euros por acción presentada por la canadiense Couche-Tard a la francesa Carrefour, que es el mayor vendedor al detalle en Europa continental, también plantea otras consideraciones políticas, ya que Carrefour es el mayor empleador del sector privado de Francia.

El ministro de Economía de la provincia de Quebec, Pierre Fitzgibbon, habló este jueves de los beneficios de la transacción, señalando que su gobierno estaba en contacto con el gobierno de Francia » para promover el hecho de que Couche-Tard podría ser un buen dueño, al igual que Alstom se convirtió en un buen dueño de Bombardier Transport».

El gigante francés Alstom SA compró el año pasado la división ferroviaria de la empresa canadiense Bombardier, con sede en Montreal, para establecer el segundo mayor fabricante de trenes en el mundo.

La Ministra Federal de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, no hizo ningún comentario inmediato. El Primer Ministro Justin Trudeau sólo dijo que las conversaciones estaban en curso y que el gobierno canadiense «siempre estará dispuesto a apoyar a las empresas canadienses, incluso cuando estas buscan expandirse alrededor del mundo».

El representante sindical de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo de Carrefour, Sylvain Mace, dijo que los trabajadores de la empresa francesa estaban «sorprendidos y un poco preocupados» por la oferta que suscita preocupaciones sobre los puestos de trabajo y la futura gestión del minorista francés.

Si la oposición de Le Maire al planteamiento es para proteger los empleos, esto «es una señal positiva», dijo el sindicalista Mace.

Los analistas de la empresa financiera UBS dijeron que las acciones de Carrefour tenían ahora una probabilidad baja del 20% de que se logre esa operación de compra.

«Claramente el comentario contundente del gobierno francés indica que puede bloquear el acuerdo. Además, tomando en cuenta que esta fue una propuesta ‘amistosa’, dudamos que Couche-Tard o incluso Carrefour desafíen de manera directa al gobierno francés», escribieron los analistas de UBS.

Por otra parte, la agencia de calificación crediticia Moody’s dijo que la oferta de Couche-Tard para Carrefour sería de alrededor de 6,8 veces el valor de la empresa de acuerdo a un EBITDA ajustado, lo que era «coherente» con otras grandes adquisiciones de Couche-Tard en el pasado.

El EBITDA​, acrónimo del concepto en inglés earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es un indicador financiero que sirve para determinar el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

Fuentes: Reuters / CBC / Canadian Press / RCI