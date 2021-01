Trudeau asegura que Canadá tendrá las vacunas pedidas pese a control de la UE

La Unión Europea (UE) dijo que impondrá controles de exportación a las vacunas de la COVID-19 que se produzcan en su territorio para garantizar el suministro a los ciudadanos de los 27 países que conforman el bloque. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró este martes que las dosis necesarias llegarán al país a pesar de dichos controles.

Los controles de exportación se impondrán a través de la solicitud de aprobación por parte de las empresas productoras antes de que las dosis sean enviadas a diferentes naciones, incluyendo Canadá.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo el lunes en la tarde que “Europa está determinada a contribuir por el bien común global, pero esto también implica negocios”.

Los líderes de la región han expresado preocupación por la posibilidad de que las empresas estén destinando menos dosis a los países de la UE para vender más vacunas a otras naciones, pero a precios más elevados. Hasta ahora, AstraZeneca (una empresa con sede en Inglaterra) ha entregado millones de dosis al Reino Unido, que precisamente salió del bloque de países en 2020.

La comisionada en materia de salud y seguridad alimentaria del bloque, Stella Kyriakides, aseveró que quieren activar un “mecanismo de exportación transparente”, lo que implicaría que tanto Pfizer como AstraZeneca tendrían que informar sobre los envíos de sus dosis.

Otro argumento dado por las autoridades de la región es que ésta ha ayudado con el financiamiento para desarrollar de forma acelerada la vacuna de la COVID-19 y por ende quiere obtener lo que ha ordenado. Hasta ahora, la UE ha desembolsado 2,7 millardos de euros.

Sería preocupante

En su rueda de prensa diaria, el primer ministro canadiense dijo que una medida como tal “sería preocupante, claro está”.

No obstante, trató de dar calma a la población aseverando que “estamos conversando con nuestros socios en Europa para garantizar que los contratos firmados por Canadá sean respetados”.

Una de las respuestas que ya obtuvo Canadá fue por parte de Moderna, cuyo presidente dijo esta mañana que efectivamente respetará los tiempos establecidos y que 230 400 de vacunas llegarán la semana entrante. No obstante, esto no tendría mucho impacto si se toma en cuenta que la farmacéutica produce en estos momentos en Suiza y en Estados Unidos, países en los que no aplica el control de la UE.

En todo este contexto, recordemos que las vacunas de Pfizer -que ha sido la empresa que ha enviado la mayoría de las dosis para la vacunación en todo el mundo- tendrán un alto temporal en Canadá esta semana.

El viernes pasado, el mayor general del ejército de Canadá, Dany Fortin, informó que las entregas de las dosis de Pfizer se reducirán hasta en 50% por cuatro semanas, lo que hará que quede para una fecha posterior la entrega de hasta 400 000 vacunas. Fortin es el encargado de la logística de distribución de la vacuna para Salud Canadá.

Este martes, Trudeau reiteró que “hemos trabajado con nuestros socios europeos sobre las vacunas. La relación de trabajo cercana me asegura que los contratos que hemos firmados están en buena forma. Seguiremos trabajando muy de cerca y monitoreando para garantizar que Canadá obtenga todas las dosis por las que firmó”.

Menos de las 300 millones de dosis de AstraZeneca

Se prevé que esta semana la vacuna de AstraZeneca sea aprobada por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, pero esta empresa ya informó que dará un número menor de dosis de lo que inicialmente se había planificado.

En agosto de 2020, la UE firmó un contrato para 300 millones de dosis, con la posibilidad de obtener 100 millones más. La esperanza de la región era que una vez obtenidas las aprobaciones respectivas, los envíos comenzaran a producirse, pero la compañía dijo que no podrá cumplir porque los “rendimientos reducidos en un sitio de fabricación dentro de nuestra cadena de suministro europea darán lugar a menos dosis de las esperadas”.

RCI con información de CBC