Quebec no obligará a los sin techo a respetar toque de queda nocturno

El gobierno de Quebec accedió a exceptuar a las personas itinerantes de las limitaciones que impone el toque de queda nocturno que rige en la provincia.

Si no se produce ninguna modificación, la medida se encuentra vigente hasta el 8 de febrero e impone una veda a todos los desplazamientos considerados no esenciales entre las 20 horas y las 5 am del día siguiente.

Numerosas voces habían reclamado que las personas sin techo no fueran obligadas a obedecer la veda, debido a que no siempre encuentran lugar en los refugios transitorios y, al verse obligados a no estar en las calles, pueden incurrir en acciones peligrosas para su salud o incluso trágicas, como el caso del itinerante que murió por congelamiento en el interior de un baño químico.

El ministro a cargo de Salud y Servicios Sociales, Lionel Carmant, confirmó la decisión de la administración de Francois Legault, al anunciar que no recurrirá un fallo de la Corte Superior de Quebec, que se pronunció en favor de la excepción.

El tribunal se había pronunciado en favor del reclamo presentado por un servicio jurídico, que reclamaba la suspensión del toque de queda para las personas sin hogar fijo.

Legault fue también objeto de críticas expresadas desde el gobierno federal, que le habían reclamado hacer prueba de un mayor sentimiento humanitario, ante la situación de los sin techo en medio de una pandemia y con las condiciones climáticas extremas que enfrenta la provincia durante el invierno.

También la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, se había manifestado decepcionada por la postura del gobierno provincial y recordó la obligación de los gobernantes de brindar seguridad a todas las personas en el territorio bajo su jurisdicción.

Al fundamentar su decisión, la jueza Chantal Masse hizo referencia a las multas, por varios miles de dólares, entregadas a personas en situación de itinerancia, por parte de los policías encargados de hacer cumplir la norma dictada por el gobierno en el marco de la crisis sanitaria actual.

Tal situación llevó a muchos sin techo a buscar esconderse de los agentes, permaneciendo en lugares en los que no están al abrigo de las inclemencias climáticas.

Tal fue el caso de Raphaël André, un hombre de 51 años que perdió la vida al pasar la noche en un baño químico portátil, instalado en las calles de Montreal.

El cuerpo sin vida de André fue hallado el 17 de enero último, luego que el hombre decidiera permanecer allí, tras encontrarse con las puertas cerradas del refugio al que asistía regularmente.

Fuentes: The Canadian Press / RCI.

