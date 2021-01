Ottawa prepara nueva legislación en materia de salud para los indígenas

El gobierno federal culminará esta semana dos días de reuniones dedicadas al tema de la eliminación del racismo contra los indígenas en el sistema público de salud, anunciando sus planes para el establecimiento colaborativo de una nueva legislación para reformar los servicios de salud para la población indígena.

La legislación buscará garantizar el control indígena sobre el desarrollo y la prestación de los servicios sanitarios.

En su declaración económica del pasado otoño, el Gobierno federal canadiense ya prometió una inversión de 15,6 millones de dólares en los próximos dos años para crear una legislación de salud pública adaptada a las necesidades de las Primeras Naciones, los inuit y los métis.

No está claro cuánto tiempo durarán las conversaciones para el desarrollo de esa nueva legislación, pero se espera que las consultas previas se desarrollen hasta finales de junio de este año.

En una entrevista, el ministro de Servicios Indígenas, Marc Miller, afirmó que comparte la preocupación de los expertos y líderes sanitarios indígenas por la lentitud de los cambios.

«Pero lo que sabemos con respecto al racismo y al racismo sistémico, que es algo que yo no he vivido, sabemos que tenemos que dar espacio a las voces de las personas que lo han experimentado y darles lugar a la hora de buscar soluciones», dijo Miller.

Cerca de 500 personas se encuentran participando en la conferencia virtual de esta semana, entre ellas expertos en salud, líderes indígenas y representantes de los gobiernos federal y provincial.

«No hay vacuna contra el racismo y los efectos del racismo sistémico en el sistema sanitario», dijo Miller.

«Es algo en lo que tenemos que trabajar sin descanso, hay que hacerlo ahora y hay que hacerlo en el punto de atención [atención sanitaria de primera línea]».

Esta reunión pan canadiense contra el racismo indígena se lleva a cabo en respuesta a la muerte de Joyce Echaquan que falleció el año pasado en un hospital de Quebec en un contexto de actitudes de racismo en su contra.

Tanto los líderes indígenas como los expertos en salud afirmaron que la clave para un cambio duradero es la cooperación entre el gobierno federal y las autoridades provinciales y territoriales, lo cual es todo un desafío.

En Quebec, el primer ministro de esta provincia, François Legault, continúa negándose a reconocer la existencia del racismo sistémico en esa provincia, pese a estudios que demuestran lo contrario.

«No se puede solucionar el problema si primero no se reconoce su existencia. Esto es algo con lo que estamos en desacuerdo con el gobierno de Quebec».

Marc Miller, ministro federal de Servicios Indígenas de Canadá.

La reunión virtual de esta semana es la continuación a una reunión urgente organizada por Miller el pasado otoño en respuesta a la trágica muerte de Joyce Echaquan, una madre indígena atikamekw de 37 años que grabó sus últimos momentos en un hospital de Quebec, mientras recibía injurias racistas de parte del personal del hospital.

Mientras que la primera reunión se centró en escuchar historias sobre el racismo en el sistema de salud pública, esta segunda ronda de diálogo busca elaborar recomendaciones para cambiar el trato que reciben los pueblos indígenas.

El video viral de Echaquan captó sus gritos de angustia mientras el personal del hospital hacía comentarios degradantes, mientras ella agonizaba. El vídeo provocó una gran conmoción en todo el país.

La doctora Kona Williams, patóloga forense de Ciencias de la Salud del Norte, en la ciudad de Sudbury, provincia de Ontario, dijo que se enfrentó al racismo durante toda su carrera de medicina en la Universidad de Ottawa y que esas experiencias continuaron incluso después de haber obtenido su título.

«Siempre se asumía que alguien como yo no debía estar ahí y que no me había ganado ese lugar», dijo Williams.

«[Mis] colegas me preguntaban, ¿cómo es que estás aquí?, ¿cómo has hecho para aprobar los exámenes?, ¿obtuviste un pase libre? Te habrán pagado toda la matrícula. Todo es gratis para ti, me decían».

Kona Williams, patóloga forense.

Williams, cuyo padre es un indígena de la Primera Nación Peguis en Manitoba y su madre es también indígena de Kahnawake en Quebec, dijo que el primer paso para acabar con el racismo es identificarlo y ponerle ese nombre.

«No tengo todas las respuestas, pero creo que al menos el escuchar y tomar en serio el tema es probablemente el mejor primer paso», dijo Williams.

«Ha habido muchas actitudes de rechazo en sentido de que [el racismo] no existe. Que no es sistémico, que es algo puntual, que sólo ocurre de vez en cuando. Sin embargo ocurre todo el tiempo. Ocurre todos los días».

Kona Williams, patóloga forense.

Al igual que el ministro federal Miller, varias jurisdicciones en Canadá han reconocido que el racismo sistémico está incrustado en sus instituciones, con la excepción de Quebec.

El ministro de Asuntos Indígenas de Quebec, Ian Lafreniere, dijo en noviembre que esa falta de sintonía con el gobierno federal no le impedirá trabajar con los indígenas, pero que «estamos de acuerdo en no estar de acuerdo con el enfoque sistémico».

Según Lorraine Whitman, presidenta de la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá, el video grabado por Joyce Echaquan es una prueba de la existencia del racismo sistémico existente en Quebec y que “para que algo se pueda corregir o avanzar, primero hay que reconocer que hay un problema. Y sabemos que hay un problema», dijo Whitman a APTN.

