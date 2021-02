Adiós a Christopher Plummer, una verdadera leyenda canadiense

Christopher Plummer nació en 1929 en Toronto, Canadá. Hijo único de un vendedor y una secretaria, el bisnieto del antiguo primer ministro John Abbott, Plummer pasó su infancia en las afueras de Montreal, Quebec, luego de que sus padres se divorciaran. Era perfectamente bilingüe.

Este viernes, medios de comunicación así como colegas del mundo de la actuación lamentaron la partida de Plummer, quien tenía 91 años de edad y era considerado uno de los mejores actores canadienses de todos los tiempos. Un grande entre los gigantes.

Plummer falleció en Connecticut, Estados Unidos, en su residencia, acompañado por su tercera esposa, Elaine Taylor, con quien permaneció más de 50 años.

Una leyenda canadiense

Considerado como una leyenda de Hollywood en vida, Christopher Plummer se convirtió en el ganador de mayor edad de un premio Óscar, cuando en 2012 fue reconocido por su participación en Beginners, como mejor actor de reparto. En este filme de Mike Mills, Plummer interpretó a un homosexual que, ya en la tercera edad, sale del clóset ante su hijo (interpretado por Ewan McGregor).

Su participación en The Last Station como el autor Tolstói también le valió una nominación al Óscar en 2010, así como en All The Money in the World, película en la que interpretó J. Paul Getty. En este filme de 2018, con casi 90 años de edad, Plummer debió grabar 22 escenas en tan solo nueve días.Vale destacar que el canadiense fue el reemplazo de Kevin Spacey luego de que explotara toda la polémica sobre sus acusaciones sexuales.

El director Ridley Scott dijo entonces sobre Plummer: “Christopher es más cálido, pone el corazón en el personaje. De alguna extraña manera, el papel responde mejor al trabajo de Christopher aunque las palabras sean las mismas. Los diálogos de Plummer tienen más resonancia porque su registro es más variedad”.

En total tuvo tres nominaciones a los Premios de la Academia. También fue merecedor de dos Premios Tony, de un total de siete nominaciones, y dos Emmys.

Seis décadas de carrera

La carrera del canadiense comenzó hace más de seis décadas, pero quizá uno de los papeles más recordados de Plummer es el del capitán antinazi Von Trapp, que interpretó en The Sound of Music (La novicia rebelde), acompañado por Julie Andrews (1965).

Fue este el filme que hizo que Christopher Plummer se cotizara en todas las plataformas de la actuación, trabajando desde Broadway y Hollywood, hasta en películas y miniseries para la televisión, durante las décadas de los setenta y los ochenta.

En décadas recientes participó en grandes producciones como The Insider, A Beautiful Mind y The Girl With the Dragon Tattoo.

Aunque nunca vivió en Canadá una vez establecido como actor –solía decir que los impuestos eran escandalosos-, sí participó en varias producciones canadienses como Murder by Decree, Silent Partner, Riel and Ararat, y en la serie de TV Counterstrike.

La última película en la que participó fue Knives Out (2019), dirigida por Rian Johnson.

En total participó en más de 100 películas.

RCI con información de CBC News