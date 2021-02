Reconocimiento facial de Clearview AI violó leyes federales y provinciales

Un informe publicado esta semana, el comisario federal de privacidad, Daniel Therrien, acompañado por tres homólogos provinciales, afirmaron que la recopilación de información y datos de imágenes de personas en Internet por parte de la empresa de New York, Clearview AI, constituye una clarísima violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos canadienses.

Los organismos de control de la privacidad aseguraron que dicha tecnología de reconocimiento facial de la empresa de Estados Unidos permitió una vigilancia masiva de los canadienses y por ende, violó leyes federales y provinciales que rigen y protegen la información personal de los individuos en Canadá.

Que es Clearview AI Clearview AI es una empresa tecnológica, nacida en Estados Unidos, más precisamente en New York, que ofrece un software de reconocimiento facial, que generalmente es utilizado en gran parte por empresas privadas y organismos policiales. La empresa desarrolló un algoritmo que puede escanear y analizar estas imágenes cotejando las fotos con una base de datos de aproximadamente tres mil millones de imágenes que ya están indexadas en Internet, incluidos numerosos datos provenientes de aplicaciones de redes sociales sin permiso, lo que llevó a la empresa a recibir numerosas críticas. Facebook, LinkedIn y Twitter dieron a conocer su descontento y pidieron a la empresa dejar de lado esa práctica.

Según informa ici.Radio-Canada, en un artículo firmado por Geneviève Lasalle, la agencia federal de Privacidad y sus homólogos provinciales de Quebec, Alberta y Columbia Británica, iniciaron una investigación conjunta allá por febrero del 2020 en respuesta a las inquietudes planteadas por la posible violación de la privacidad de los ciudadanos. El artículo asegura que los resultados de la investigación son inequívocos: el servicio de reconocimiento facial de la empresa neoyorquina violó las leyes provinciales y federales canadienses de privacidad.

En Julio de 2020, la entidad de protección de la vida privada de Canadá había comunicado la suspensión indefinida del contrato de Clearview AI con la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en respuesta a la investigación sobre el reconocimiento facial en suelo canadiense. La comisión pidió la eliminación de la información personal de ciudadanos canadienses guardada por Clearview AI así como el cese de este tipo de recolección de estos datos.

El artículo explica que dicha tecnología, utilizada por la empresa estadounidense, permite recopilar fotografías de los ciudadanos a partir de diversas fuentes e indexar esas imágenes a datos personales como número de teléfono, ocupación y hasta la dirección personal del individuo en algunos casos. El informe asegura que Clearview AI recopiló datos biométricos altamente sensibles sin ningún tipo de consentimiento, recogiendo y divulgando información personal de canadienses, incluidos los niños, con fines inaceptables.

La empresa estadounidense hizo un rechazo público de las recomendaciones de los comisarios con respecto a la colecta y la eliminación de las imágenes recopiladas hasta el momento. En su defensa, Clearview AI aseguró que las leyes de privacidad canadienes no se pueden aplicar a sus actividades porque en realidad, la empresa no tiene una “conexión real y sustancial” con Canadá, y que el consentimiento no era necesario porque la información fue recopilada a partir de fuentes públicas en Internet, lo que está explícitamente autorizado por la Ley de protección de Datos Personales y documentos electrónicos. Los organismos canadienses advirtieron que si la empresa sigue oponiéndose a la eliminación de esos datos, una acción legal será emprendida en un futuro cercano.

Desde el lado político, el diputado conservador Michael Barrett tuiteó el miércoles pasado que Clearview AI debería comparecer ante el comité de información, privacidad y ética de la Cámara de los Comunes para “rendir cuentas de sus acciones” en suelo canadiense.

La revista en línea TechCrunch, publicó una declaración de Doug Mitchell, un abogado de Clearview AI quien aseguró que en realidad la tecnología de la empresa no está disponible y no opera en Canadá. En cualquier caso Clearview AI solo recoge información pública de Internet, que está explícitamente permitido por PIPEDA, el “Personal Information Protection and Electronic Documents Act”. El Tribunal Federal de Apelación dictaminó anteriormente en el contexto de la privacidad que la información disponible públicamente significa exactamente eso: «disponible o accesible por la ciudadanía en general». Según Mitchell, no existe razón alguna para aplicar una norma diferente en este caso. Clearview AI es un motor de búsqueda que recoge datos públicos al igual que lo hacen empresas mucho más grandes, como Google, que tiene permiso para operar en Canadá»

