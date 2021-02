Cuarentena en hoteles obligatoria para los viajeros a partir del 22 de febrero

Finalmente el gobierno canadiense informó la fecha en la que entrará en vigencia una de las medidas para los viajeros: a partir del 22 de febrero todos los pasajeros considerados no esenciales que lleguen a Canadá vía aérea tendrán que hacer el aislamiento obligatorio en un hotel aprobado por las autoridades y deberán pagar sus gastos.

La información la dio a conocer el primer ministro Justin Trudeau y fue ampliada por los ministros federales.

Recordemos que esta medida fue anunciada hace dos semanas y prevé que todos los viajeros se hagan una prueba de COVID-19 (PCR) al llegar a una de las cuatro terminales aéreas que están funcionando en el país (Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal) para los viajes internacionales, y esperen los resultados, hasta por 72 horas, en un hotel autorizado por el gobierno. Los gastos correrán por el propio viajero y pueden elevarse hasta 2000 dólares.

La ministra de Salud federal, Patty Hajdu, dijo que la información para las reservaciones en los hoteles habilitados por las autoridades se dará a conocer el jueves de la semana entrante.

De acuerdo con Hadju, los costos podrán variar dependiendo de la ubicación de los hoteles. “Es decisión del viajero dónde desee quedarse y reservar antes de viajar. El costo incluirá la habitación, comida, limpieza, medidas de prevención y control de infecciones, así como la seguridad y el transporte”.

Las restricciones también se aplicarán a aquellos ciudadanos que ya estén vacunados contra la COVID-19.

A través de Twitter, la ministra aseguró que “seguimos detectando variantes que preocupan, y es por ello que estamos activando estas medidas adicionales. No es momento de trabajar, así que por favor cancelen cualquier plan que puedan tener”.

We continue to detect variants of concerns, and this is why we are putting these additional measures in place. Now is not the time to travel, so please cancel any plans you might have. https://t.co/Y9oWJYNeOl pic.twitter.com/2uTsA42qY5

— Patty Hajdu (@PattyHajdu) February 12, 2021