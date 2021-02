¡Feliz Año Nuevo Chino! Celebraciones en Canadá

El Año Nuevo Lunar en Vancouver no es sólo una celebración de una tradición asiática; es una oportunidad para unir a nuestras comunidades, independientemente de quién sea.

Sólo hasta que aceptemos la importancia de tratar a todos como parte de una gran familia, nuestra ciudad podrá celebrar verdaderamente nuestra diversidad como fuerza y vitalidad de la ciudad.Charlie Wu, director general de The Society of We Are Canadians Too.