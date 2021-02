Canadienses críticos ante demoras en vacunación contra el Covid-19

Las demoras producidas en la campaña de vacunación contra el coronavirus en el país parecen haber minado la confianza de los canadienses, en cuanto a la habilidad de gobierno para llevar la misma a buen puerto.

Las promesas iniciales de cantidades de dosis que superaban holgadamente el número de habitantes contrasta con la realidad actual, donde sólo un 2,5 por ciento de las personas en todo el territorio ha recibido la primera aplicación.

Dudas en aumento

Según un sondeo que acaba de publicar la consultora Leger, el 51 por ciento de los canadienses no confía en que el gobierno federal cumpla su objetivo de vacunar a todas las personas, que así lo deseen, antes de finales de septiembre de 2021.

Por el contrario 44 por ciento de los consultados dijo que aún confía en que el objetivo será cumplido, mientras que 5 por ciento expresó no tener una opinión clara.

La postura positiva es mayor en las personas entre 18 y 34 años de edad (48 por ciento), seguidos por los mayores de 55 años (46 por ciento), mientras que las ubicadas entre los 35 y 54 años expresaron confianza en el 39 por ciento de los casos.

Del mismo modo, los habitantes de las ciudades se mostraron más optimistas que sus pares de zonas rurales, con 47 y 44 por ciento de respuestas positivas respectivamente.

Federal vs provincias

En cuanto a quién es el mayor responsable por las demoras en la campaña local de vacunación, las respuestas señalaron a la administración federal en el 69 por ciento de los casos, 17 por ciento dijo no saber y 14 por ciento culpó a las autoridades provinciales.

Los pobladores de Columbia Británica fueron los más críticos hacia el gobierno central, con el 76 por ciento de las respuestas, mientras que la postura menos dura hacia Ottawa se registró en Manitoba y Saskatchewan con el 60 por ciento.

En las provincias Atlánticas sólo el 8 por ciento responsabilizó a las autoridades locales, en Columbia Británica el 11 por ciento y en Quebec el 12 por ciento.

Otras vacunas

Desde poco después del inicio de la pandemia, la carrera por desarrollar y poner las vacunas a disposición del público se convirtió en una prioridad. Pero la situación actual dista de ser ideal. Ante la gran cantidad de productos en desarrollo, sólo un puñado ha recibido hasta ahora la aprobación sanitaria y, en el caso específico de Canadá, Pfizer y Moderna son los únicos dos laboratorios ya autorizados para suministrar dosis al país.

En ese contexto, la consultora preguntó a las personas si el gobierno canadiense debería permitir las otras vacunas que ya se usan en distintas partes del mundo, para cumplir la meta inicial de septiembre de 2021.

El 50 por ciento de las respuestas dijo que sí debería acelerarse el proceso de aprobación de otros productos, 31 por ciento se manifestó en contra de esa opción y 19 por ciento no asumió una postura al respecto.

Cuando se consultó a los encuestados específicamente sobre si la vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia, o Sinovac, producida por China, deberían ser autorizadas en Canadá, para evitar nuevas demoras en la inoculación de la población local, las posturas fueron mayormente negativas.

El 44 por ciento de las personas rechazó la vacuna Sputnik V, 36 por ciento no asumió una postura y 20 por ciento se manifestó a favor de su uso aquí.

En cuanto a la Sinovac, 47 por ciento se pronunció en contra, 31 por ciento dijo no tener una decisión tomada y 22 por ciento se manifestó a favor de su aprobación.

Salir del encierro

En cuanto a la intención de retomar las actividades una vez que las personas hayan recibido las dosis completas de las vacunas y las restricciones sean eliminadas, 59 por ciento dijo que iría a un restaurante, 42 por ciento retornaría al lugar físico de trabajo, 38 por ciento iría a una boda o funeral, 34 por ciento querría ver una película en el cine, 31 por ciento viajaría en avión, 28 por ciento volvería a usar el transporte público, 28 por ciento asistiría a espectáculos masivos en vivo, 23 por ciento pasaría su tiempo en un bar y 10 por ciento pasaría sus vacaciones en un crucero.

A favor de vacunarse

Consultados sobre la intención de hacerse inocular, una vez que las vacunas estén disponibles para el conjunto de la población y de manera gratuita, el 73 por ciento de quienes respondieron dijo que sí se vacunará, 14 por ciento no lo hará y 13 por ciento no está decidido.

Respecto a la posibilidad de que las medidas de prevención sean eliminadas en el futuro inmediato, 69 por ciento dijo que las disposiciones de seguridad permanecerán, 20 por ciento que las mismas serán anuladas y 11 por ciento no contestó en un sentido claro.

Por último, ante la pregunta si cree que las vacunas son peligrosas y las personas no deberían inocularse, 76 por ciento dijo que no, 8 por ciento que sí y 15 por ciento no asumió una postura sobre el tema.

Fuentes: Consultora Leger / Gobierno de Canadá / Covid-19 Vaccination Tracker.