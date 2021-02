Tema destacado en RCI: el dolor de espalda – reportajes y entrevistas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el dolor de espala, sobre todo en la parte baja (lumbar) tiene un mayor impacto en la salud global que la malaria, la diabetes o el cáncer de pulmón. Según el informe de la Carga Global de Enfermedeades de 2010 de la OMS, en algún momento, aproximadamente el 10 % de la población mundial experimenta de una u otra manera, el dolor de espalda, que es una de las principales causas de discapacidad.

En Radio Canada Internacional, varios reportajes y entrevistas, desde distintos puntos de vista, fueron publicados sobre el dolor de espalda, el dolor de cintura, y temas conexos. En esta página, le ofrecemos un compendio de los más interesantes.

Sexo y dolor de cintura: una universidad canadiense sugiere las mejores posiciones

Muchas parejas van a permanecer célibes porque una noche de amor puede conducirlos a meses de agonía en la espalda. Los que lo sufren lo saben: el dolor de espalda no sólo incapacita para realizar actividades, sino que daña la vida íntima, al evitar tener sexo con tu pareja. No obstante, un estudio de la Universidad de Waterloo sugiere que existen posturas sexuales que le ayudan a disfrutar de ese momento íntimo.

¿Lumbago o dolor de espalda? Una sola solución dicen investigadores

Muchas cosas que hace la gente como utilizar zapatos ortopédicos, soportes de espalda, el rediseño del lugar de trabajo, no son eficaces para reducir el dolor bajo de la espalda. La clave para prevenir el riesgo de lumbago o dolor de espalda baja no son los zapatos caros con plantillas ni correas de espalda. Esto lo dice un estudio científico publicado recientemente que determinó cuál es la solución para que una persona que ha sufrido dolores en la espalda baja no vuelva a experimentarlos: una rutina constante de ejercicios.

¿Dolor de espalda? La evolución humana tiene la culpa

¿Sabía usted que el dolor de espalda es la principal causa de discapacidad en el mundo?

¿Sabía que estos males se deberían a un problema bípedo que resulta de la evolución? En todo caso, estas son las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Simon Fraser en Columbia Británica.

La silla, su peor enemigo

¿Qué cree usted que causa más muertes en nuestra sociedad? Más que el tabaco, la contaminación, la delincuencia, los suicidios y los accidentes de tráfico…¡Estar sentado! Ya sea frente a la pantalla del ordenador, de la televisión, ante el plato, en el coche o en el sofá, su cuerpo sufre … y su esperanza de vida disminuye. Y el fenómeno se está convirtiendo en una epidemia con la generalización de los ordenadores en el trabajo. Sin embargo, existen soluciones para escaparle a la silla. Hace falta conocerlas y sobre todo, conciencia y voluntad.

Cinturón inteligente para evitar el dolor de espalda, un invento canadiense

Dos graduados del Seminario de Saint-Joseph de Trois-Rivières, en la provincia de Quebec, pueden haber encontrado la solución óptima para evitar que cientos de miles de personas sufran de dolor de espalda debido a una mala postura en el trabajo. Todo comenzó con una idea lanzada por la madre de Philippe Massicotte, Sylvie Legendre, que desafió a su hijo a encontrar una manera de hacer frente a los problemas de postura, sobretodo la de los trabajadores que deben permanecer sentados mucho tiempo frente a una computadora. "Queríamos encontrar una manera de recordar a la gente de mantenerse erguida", señaló Philippe, 17 años refiriéndose también a su colega y amigo Thomas Dupre, ambos inventores de la cintura.

Un revolucionario tratamiento para la escoliosis en Montreal

El Centro hospitalario universitario Sainte -Justine en Montreal, es uno de los pocos en el mundo que ofrece una cirugía que podría cambiar la forma en que se trata la escoliosis, una curvatura de la columna vertebral. La "modulación de crecimiento" consiste en corregir el crecimiento anormal de la columna vertebral en los niños con la ayuda de un cable que conecta los implantes colocados en las vértebras. Esta técnica es similar al tratamiento de ortodoncia de clavijas colocadas en los dientes.

