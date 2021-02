Piden liberación de detenidos en centro de vigilancia para inmigrantes

Una semana y un día tiene Marlon (nombre modificado a petición del inmigrante) sin comer. Se ha mantenido solo tomando agua desde el 15 de febrero, cuando se declaró en huelga de hambre indefinida como una forma de protesta ante lo que considera como una violación de sus derechos fundamentales. Como otros dos detenidos en el Centro de Vigilancia de Inmigrantes de Laval, en Quebec, Marlon fue diagnosticado con COVID-19, donde se encuentra completamente aislado.

Este martes, diferentes grupos comunitarios y activistas hicieron una conferencia de prensa vía Zoom en la que pidieron al gobierno de Canadá liberar a todos los detenidos que se encuentran en este centro, que según datos de Solidaridad sin Fronteras son entre 12 y 15. El centro tiene una capacidad para 109 detenidos.

De acuerdo con la información que dio Marlon a los organismos, no ha podido ver a su esposa ni a su hijo desde que fue detenido, en noviembre de 2020. Un día antes de su deportación, recibió el diagnóstico positivo de COVID-19, por lo que ésta fue pospuesta.

“Mis derechos fundamentales están siendo violados, entre ellos mi derecho a la salud. Me infecté con COVID-19 como resultado de mi detención aquí, por estar confinado a un espacio pequeño y estar expuesto a los trabajadores del centro, que van y vienen”.

Recordemos que durante la primera ola de la COVID-19, la mayoría de quienes estaban detenidos en este centro fueron liberados. Previamente, varios detenidos habían también realizado una huelga de hambre y fueron posteriormente liberados en abril. En noviembre de 2020, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá decidió vaciar sus centros de detención de inmigrantes, por temores a brotes del coronavirus. En el centro de Laval había entonces 12 detenidos.

Un inmigrante puede ser detenido en estos espacios por diversos motivos, entre ellos, porque está próximo a ser deportado y un agente considera que hay un riesgo de que no se presente en el aeropuerto al momento de su deportación, o incluso porque las autoridades no han podido establecer su identidad.

“Cruel y peligroso”

Rowell Katzemba, vocera de Solidaridad sin Fronteras, aseguró que la detención de estas personas es “completamente innecesaria en la mayoría de los casos, pero forzar a estas personas a permanecer en estos espacios en medio de una pandemia es cruel y peligroso. Esta huelga de hambre resalta la necesidad urgente de que el gobierno actúe rápido y libere a todos los detenidos”.

Marlon aseveró en su declaración, compartida por Solidaridad sin Fronteras, que las personas enfermas con COVID están aisladas, sin tratamiento. “Creo que nuestras vidas están en peligro porque no tenemos forma de protegernos del virus. Ahora que sabemos que el virus está en el centro, no hay forma de que desaparezca. La ventilación no es adecuada, la higiene es inadecuada en las habitaciones, que están mal mantenidas, y como estamos aislados ni siquiera podemos lavar la ropa (…) Millones de personas en todo el mundo han muerto por COVID-19; ¿Quién puede decir si no seremos las próximas víctimas del virus? Somos seres humanos con vidas que llevar y sueños que cumplir”.

Sobre el aislamiento, Solidaridad sin Fronteras considera inaceptable que estas sean las medidas que estén siendo utilizadas para frenar la propagación del virus. “La forma más efectiva para contener el brote es liberar a los detenidos, cuyo riesgo de infección se agrava por mantenerlos en detención”.

Si bien todas las personas infectadas con COVID deben hacer un aislamiento obligatorio, para la organización hay una diferencia el hacerlo en un centro de detención que en una residencia. “Hay cierta libertad cuando se hace una cuarentena en casa y eso es lo que queremos para estas personas”, dijo al respecto Katzemba.

El llamado no solo se circunscribe al centro de Laval, sino a todos los espacios en Canadá en los que en estos momentos hay detenidos. “Es un llamado urgente para que liberen a todos los detenidos, mientras los casos se multiplican en las prisiones provinciales y federales del país. El país se prepara para una tercera ola de COVID-19 con nuevas variantes”.

En noviembre de 2020, el primer ministro Justin Trudeau indicó que buscaba activar alternativas a la detención.

“Una cosa en la que siempre estamos pensando en esta pandemia es que cuando hacemos las cosas de manera diferente, buscamos la mejor manera de hacerlas. Hay cosas que nos enseñarán a pensar en los próximos pasos. Lo hacemos en el futuro porque lo hacemos ahora. Hay muchos sistemas que veremos en los meses y años venideros para ver si podemos mejorarlos dado lo que hemos visto ahora”, aseveró Trudeau.