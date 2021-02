Más ayuda canadiense al desarrollo contribuiría a recuperación mundial justa

La pandemia acentúa los problemas de pobreza, desigualdad y salud en los países en desarrollo. [Además], podría acabar con décadas de trabajo para el desarrollo en los países de ingresos bajos y medios. El COVID-19 nos recuerda que las redes de seguridad social son tan débiles como el más débil de sus eslabones en nuestro mundo interconectado. Cooperation Canada

Durante la Semana del Desarrollo Internacional que tuvo lugar del 7 al 13 de febrero de 2021, la coalición de organizaciones canadienses de la comunidad de cooperación internacional y ayuda humanitaria, Cooperation Canada, instó al gobierno federal a que invierta al menos el 1% de la ayuda nacional para el COVID-19 en fondos de ayuda internacional nuevos y adicionales para garantizar la recuperación económica mundial con justicia y equidad.

El apoyo a la ayuda internacional es más importante que nunca con la crisis sanitaria y económica mundial. La cooperación concertada a escala mundial es esencial si queremos hacer frente a los retos actuales. Canadá depende de la buena salud de otros países para garantizar una recuperación sostenible, incluidos los países en desarrollo. Ningún país podrá recuperarse si la mitad del mundo se queda atrás. Nicolas Moyer, presidente y director general de Cooperation Canada

Cooperation Canada dijo también que a la vez que saluda la ayuda recientemente anunciada por el gobierno canadiense para los países en desarrollo en el contexto del COVID-19, Cooperación Canada exhortó a Ottawa a que anuncie un aumento de la Ayuda al Desarrollo (AOD) en su próximo presupuesto para 2021 y en años futuros.

Hay una necesidad urgente de aumentar la AOD de Canadá, cree la asociación de organizaciones, para reposicionar al país en la escena internacional, para apoyar una justa recuperación mundial post-pandémica y para promover la propia recuperación de Canadá.

Un plan para todos

En diciembre, la coalición presentó el documento Un plan para todos (Un plan pour nous tous / The Together Project) en el que Cooperation Canada reiteró lo que dicen los expertos: no hay recuperación económica posible hasta que se detenga la pandemia en todo el mundo. Este informe recomienda un aumento de la ayuda internacional de Canadá para lograr la vuelta a la normalidad para todos, en un contexto en el que las necesidades humanitarias sin precedentes.

Entre otras cosas, el informe señala el impacto devastador en las poblaciones e individuos más vulnerables de todo el mundo. Con pérdidas económicas de 8,5 billones de dólares, el mundo necesita ayudar a 71 millones de personas que viven en la pobreza extrema. «Los países que durante mucho tiempo han estado en desventaja, dependientes del comercio internacional o de las economías informales, deben elegir entre controlar la pandemia o poner en peligro la vida y el sustento de su población», dice el informe.

La publicación incluye análisis detallados de los «beneficios» que la ayuda al desarrollo aporta a los países desfavorecidos y de cómo el liderazgo de Canadá puede contribuir a mejorar las condiciones medioambientales, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, la salud mundial y otras cuestiones socioeconómicas clave.

Además, reitera Cooperation Canada, sondeos recientes sugieren que un aumento de la ayuda canadiense sería ampliamente apoyado por el público canadiense:

El 79% de los canadienses está de acuerdo en que si el COVID-19 no se controla en todas las partes del mundo, los canadienses no podrán retomar su vida normal.

Otro estudio reciente reveló también que el 74% de los encuestados desea que Canadá desempeñe un papel de liderazgo, o al menos que se equipare a las contribuciones de otros países desarrollados. (Fuente: Abacus Data, Cooperation Canada)

La ayuda canadiense actual es buena, pero no suficiente

Según Cooperation Canada, la ayuda oficial canadiense al desarrollo internacional es estratégica, progresiva y equitativa. Sin embargo, para garantizar la eficacia de estas inversiones, deben ser más sustanciales, predecibles y flexibles.

Cuando sólo quedan 10 años para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y teniendo en cuenta las crisis que podrían provocar la actual pandemia mundial, el cambio climático, los conflictos y los problemas de desarrollo, no se puede exagerar la urgencia del compromiso de Canadá. Cooperation Canada

Desde 1970, los actores internacionales se han comprometido a destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo para apoyar soluciones de desarrollo sostenible. Sin embargo, la inversión de Canadá en ayuda oficial al desarrollo de 6.200 millones de dólares en 2018-2019 equivale al 0,27% de la renta nacional bruta (RNB), muy por debajo de sus compromisos internacionales y de las contribuciones de países comparables.

Desde el inicio de la pandemia, Canadá ha comprometido más de 2.000 millones de dólares para la respuesta mundial al COVID-19. El 19 de febrero pasado, Canadá anunció 75 millones de dólares adicionales para complementar su apoyo a la Aceleración del Acceso a las Herramientas contra el COVID (Acelerador ACT).

Esta iniciativa gestionada por una coalición de países del mundo trabaja en el desarrollo y en la aplicación de pruebas de detección, tratamientos y vacunas en todo el mundo. EL Acelerador ACT, funciona sobre la base de que «para derrotar al virus en un país, hay que derrotarlo en todas partes.»

Durante su anuncio relativo a estos nuevos fondos, el primer ministro canadiense saludó también las nuevas contribuciones de los líderes del G7 a estos esfuerzos mundiales de inmunización. Reiteró el compromiso de Canadá de cooperar en la respuesta al COVID y de sentar las bases para una recuperación económica fuerte y sostenible.

Mientras nos recuperamos de la pandemia, la colaboración con los socios del G7 será fundamental para la creación de empleo y el crecimiento económico. Esto incluirá la creación de sistemas comerciales más justos, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento de las oportunidades económicas derivadas del crecimiento limpio. Justin Trudeau

El primer ministro Trudeau dijo también que «Canadá seguirá liderando» y comprometiéndose a construir un mundo más limpio y competitivo.

RCI con información de Cooperation Canada y Global Affairs Canada.

