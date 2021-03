Buena noche para Canadá en los Globos de Oro: Schitt’s Creek gana mejor comedia

La noche del domingo fue una buena noche para Canadá, pues Schitt´s Creek ganó un Globo de Oro como mejor serie televisiva musical o de comedia, mientras que Catherine O’Hara, protagonista de la serie canadiense, fue reconocida como mejor actriz por su papel de Moira Rose.

Dan Levy, hijo de Eugene Levy y cocreador de la serie, fue el encargado de aceptar el premio de forma remota, rindiendo un homenaje al elenco y al equipo canadiense.

«El trabajo increíble que todos ustedes hicieron durante estas últimas seis temporadas nos ha llevado a lugares que nunca creímos posibles, y estamos muy agradecidos con todos ustedes por ello», aseguró, agregando que “gracias CBC y Pop TV por tomar la decisión activa de mantener ese show al aire y darle tiempo y el espacio que necesitaba para crecer”, aseveró Levy.

Para el actor, el reconocimiento dado por los Globos de Oro, es “un voto de confianza al mensaje de Schitt’s Creek: la idea de que la inclusión puede hacer crecer y llevar amor a una comunidad. En el espíritu de la inclusión, espero que para esta época el año entrante, la ceremonia refleje la verdadera amplitud y diversidad del cine y la televisión que se hacen hoy, porque hay mucho más que celebrar”.

«Our show at its core is about the transformational effects of love and acceptance and that is something that we need more of now than we’ve ever needed before.» – @danjlevy after Schitt’s Creek won the Outstanding Comedy Series #Emmy💛 — Schitt’s Creek (@SchittsCreek) September 21, 2020

Por su parte, Catherine O´Hara agradeció a padre e hijo por crear lo que considera “una historia que inspira, divertida y familiar, en la que me dejan utilizar 100 pelucas y hablar como un alien”. La actriz canadiense aprovechó la oportunidad y, al igual que Levy, agradeció a la televisón pública CBC por hacer este show en Canadá.

All the love and congratulations going out to Catherine O’Hara for her win tonight, and to the entire Schitt’s Creek cast and crew for the team win! ✨💛✨ pic.twitter.com/LF8Q1Vd8Hj — Schitt’s Creek (@SchittsCreek) March 1, 2021

Schitt’s Creek quedó como mejor comedia para televisión ante sus contrincantes: Ted Lasso, The Great, The Flight Attendant y Emily in Paris.

Eso sí, Eugene Levy fue superado por Jason Sudeikis como mejor actor por su rol en Ted Lasso, mientras que John Boyega también ganó como actor de reparto por su papel en Small Axe, dejando sin premio a Dan Levy.

Esta serie canadiense, transmitida a través de CBC y Pop TV, terminó en abril de 2020 con su sexta temporada. En ésta se muestra la historia de una familia de dinero que pierde su fortuna tras un fraude realizado por su gerente de negocios, entonces se ve obligada a reconstruir sus vidas con su único activo restante: una pequeña ciudad llamada Schitt’s Creek, que había comprado a su hijo como regalo de cumpleaños de broma en 1991. Es así como la familia se muda a Schitt’s Creek, a dos habitaciones adyacentes en un motel. A medida que la familia se adapta a sus nuevas vidas, sus actitudes acomodadas entran en conflicto con los residentes poco sofisticados del lugar.

RCI con información de CBC