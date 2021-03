«No somos desechables», los trabajadores agrícolas migrantes se defienden contra el COVID

Cada año nos arriesgamos a dejar a nuestros seres queridos para trabajar en las granjas [como parte del] programa agrícolas temporales, siendo ignorantes de lo que vamos a firmar en el contrato y nuestros derechos. Lo que hace que el empleador se aproveche de nosotros. El año pasado, la gerencia comenzó a utilizar piedra caliza en el invernadero, lo que afectó a muchos trabajadores, algunos de ellos con ardor en los ojos, ardor en la garganta, erupciones en la piel e incluso dolor en el pecho. Todas las quejas fueron comunicadas al supervisor y a la dirección, que no hicieron nada al respecto.

El 24 de octubre de 2020 nos pusimos en huelga porque no podíamos soportar más el dolor, todos los chicos dejaron de trabajar y pidieron que se retirara la cal, lo que hicieron. Como resultado muchos chicos no fueron solicitados de vuelta por haber defendido sus derechos y su salud. Este año, el 3 de febrero, la dirección de la empresa esparció aún más cal en el invernadero, lo que empezó a afectarnos, además de la queja del año pasado, lo que demuestra que el empleador utiliza cualquier cosa perjudicial y no le importa cómo nos afecta. Queremos que la empresa deje de utilizar la cal ya que está afectando a nuestra salud. Queremos que la empresa escuche y haga cambios en nuestro interés. Exigimos que ningún trabajador sea penalizado por defender sus derechos. QUEREMOS RESPETO».Carta abierta de los trabajadores de Cervini Farms