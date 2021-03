Ciclo de Cine Latinoamericano virtual y algo más

Casa de las Américas, la Universidad de Montreal (UdeM), el Spanish Film Club y LatinArte presentan su Primer Ciclo de Cine Latinoamericano.

Se trata de un evento que se llevará a cabo a partir del lunes 8 de marzo bajo la modalidad virtual, debido a las condiciones impuestas por la actual pandemia de coronavirus.

En esta primera edición, la serie de proyecciones estará centrada en cuestiones relacionadas con la justicia social en el Continente Americano, con énfasis en personajes marginalizados, como las mujeres, las personas migrantes, queer, afrodescendientes e indígenas.

El ciclo cuenta con cinco sesiones, en las que se llevará a cabo la proyección de la película seguida de un conversatorio, en compañía de cineastas, profesores, estudiantes, activistas y especialistas en las temáticas tratadas en las obras.

Las películas que integran la programación fueron seleccionadas por las profesoras de la Universidad de Montreal: Olga Nedvyga y Zaira Zarza.

En la organización del ciclo participaron diversos departamentos de la UdeM, como el de Historia del arte y Estudios Cinematográficos y el de Literatura y Lenguas.

Las cintas provienen de diversos países y su banda sonora original incluye español, portugués y lenguas indígenas.

Los encuentros virtuales se llevarán a cabo en forma gratuita y mediante inscripción previa a la dirección de correo electrónico info@maisondesameriques.ca.

Como novedad, la propuesta incluye acompañar las proyecciones con platos típicos de los países de origen de las mismas, que deben ser encargados con anterioridad y pueden retirarse en el lugar o ser enviados a los domicilios de los interesados.

Las películas que componen la programación son :

Pelo Malo, de Mariana Rondón, Venezuela ; Mesa redonda: jueves 11 marzo, 7:30pm. Un niño de 10 años en la periferia de Caracas, que sueña con alisar sus cabellos rizados y convertirse algún día en cantante. Su deseo parece destinado a fracasar, frente al sabotaje de su madre, que teme que su hijo sea homosexual.

Desde el 8 al 15 marzo.

El Despertar de las Hormigas, de Antonella Sudasassi Furniss, Costa Rica / España. Isa es modista en un pequeño pueblo de Costa Rica. Ella y sus dos hijas tienen una cabellera larga y exuberante, que cuidan como un tesoro. Se trenzan y se peinan, los nudos se desenredan cuidadosamente, no se utilizan tijeras. Alcides, el esposo de Isa y el padre de las niñas, quiere un tercer hijo, un varón, pero Isa no desea otro embarazo. Quiere enfocarse en el trabajo. Nunca había cuestionado su papel dentro de la familia, pero cuando se da cuenta de que el marido no la escucha y persiste con su deseo de tener un tercer hijo, se da cuenta de que algo debe cambiar.

Desde el 8 al 15 de marzo. Mesa redonda el viernes 12 marzo a las 6 pm.

A cidade do futuro, de Marília Hughes y Cláudio Marques, Brasil. Milla y Gilmar, son dos profesores de secundaria, que mantienen una relación amorosa poco usual; son pareja, pero ambos tienen relaciones con otras personas de uno y otro sexo. La rutina cambia cuando Milla se entera que está embarazada, hecho por el que deciden criar al niño entre tres, con dos padres y una madre. Tras ser despedidos de su trabajo, se plantean mudarse a otro sitio, en el que no se los juzgue y puedan vivir su vida y su amor libremente.

Desde el 15 al 22 marzo. Mesa redonda: jueves 18 marzo, 6pm.

Xquipi’ Guie’dani, de Xavi Sala, México. Una niña indígena zapoteca y su madre trabajan con una familia acomodada de la Ciudad de México. La pequeña no se adapta y es conflictiva. Todo cambia cuando conoce a Claudia, otra niña rebelde, con la que entabla una intensa relación.

Desde el 15 al 22 marzo Mesa redonda el viernes 19 marzo, a las 6 pm.

Perro Bomba, de Juan Cáceres, Chile/Francia. Tras una pelea con su jefe, Steevens, un joven inmigrante haitiano en Santiago de Chile, pierde su trabajo y es repudiado por toda la comunidad. Una seguidilla de situaciones dejan al descubierto el entramado de racismo y discriminación presente en la sociedad.

Desde el 22 al 29 marzo. Mesa redonda: viernes 26 marzo, 6pm.

Para más información sobre el Primer Ciclo de Cine Latinoamericano y las condiciones de visualización se puede consultar la página Facebook del evento.