Garneau reitera necesidad de elecciones libres y transparentes en Venezuela

Esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Marc Garneau, conversó vía telefónica con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. En la llamada, Garneau destacó la necesidad de crear las condiciones para unas elecciones “libres, justas y transparentes y la importancia del apoyo de la comunidad internacional”.

A través de un comunicado de prensa, el ministerio canadiense informó que Garneau expresó a Guaidó “su seria preocupación por las acciones realizadas por el régimen de Maduro en contra de las fuerzas democráticas y la sociedad civil, y reiteró el compromiso de Canadá de apoyar un regreso pacífico a la democracia en Venezuela”.

En su comunicado, Canadá se refiere a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Las autoridades canadienses, así como decenas de pares de otros países, incluyendo Estados Unidos, reconocieron a Guaidó en enero de 2019 como líder legítimo en el país suramericano, luego de que éste invocara la Constitución para asumir una presidencia interina, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro, en 2018, fue fraudulenta.

🇨🇦 is committed to strengthening democracy in our Hemisphere and across the world.

Today, I spoke with @jguaido to express 🇨🇦’s solidarity with the people of Venezuela as they battle the COVID19 pandemic & reiterate our support for a peaceful return to democracy in Venezuela. pic.twitter.com/aIKKwEYo9q

— Marc Garneau (@MarcGarneau) March 2, 2021