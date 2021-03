Gobierno dice que no es momento de hablar sobre la abolición de la monarquía

Mientras que el gobierno del pequeño país de Barbados se prepara a retirar a la reina Isabel II como jefa de Estado en noviembre de 2021, coincidiendo con el 55º aniversario de su independencia, en Canadá la idea de cortar los lazos del país con la monarquía británica está muy lejos de ser siquiera considerada por las autoridades.

Tras las explosivas declaraciones de Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, en Estados Unidos el pasado fin de semana, en las que describieron a la familia real como un grupo obsesionado con los tabloides que no protegió a su hijo pequeño, Archie, e hizo comentarios de tinte racial sobre su color de piel, el primer ministro Justin Trudeau fue interrogado sobre si Canadá debería replantear sus lazos con la Casa de Windsor.

Trudeau dijo que su gobierno no participará en conversaciones constitucionales sobre la supresión de la monarquía mientras una pandemia siga haciendo estragos y el país se enfrente a una situación económica sin precedentes.

El Primer Ministro dijo que deseaba lo mejor a los miembros de la familia real y que su enfoque consiste en superar la pandemia.

En una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, el príncipe Harry y Meghan Markle describieron a los miembros de la realeza y a su círculo de asesores como personas frías, distantes e indiferentes a la salud mental de Meghan Markle.

A raíz de la entrevista, algunos miembros de la mancomunidad británica que rechazan la monarquía han pedido a países como Canadá que eliminen por completo esta institución.

Sin embargo, el abolir la monarquía en Canadá será una tarea difícil y casi imposible. Según la Constitución del país, las diez provincias y las cámaras diputados y senadores del Parlamento tendrían que ponerse de acuerdo para llevar a cabo semejante cambio.

La experiencia de los dos últimos intentos de abrir la Constitución canadiense, el Acuerdo de Meech Lake en 1987 y el Acuerdo de Charlottetown en 1992, que buscaban la adhesión de Quebec al Acta de Constitución de Canadá de 1982, concluyeron en sendos fracasos.

Trudeau añadió que no comentaría las acusaciones específicas planteadas por el príncipe Harry y Meghan Markle. «No voy a comentar lo que está pasando en el Reino Unido, pero seguiré esforzándome por luchar contra el racismo y la intolerancia todos los días en Canadá», dijo.

El Primer Ministro declaró que aunque muchas de las instituciones en Canadá, incluyendo el propio Parlamento, están construidas sobre un legado de racismo sistémico, la solución no es deshacerse de ellas por completo, sino reformarlas desde adentro.

«La respuesta no es deshacerse de repente de todas las instituciones y empezar de nuevo. La respuesta es examinar con mucho cuidado esos sistemas y escuchar a los canadienses que enfrentan la discriminación para entender las barreras, las desigualdades y las inequidades que existen dentro de nuestras instituciones y que deben ser abordadas, que muchos de nosotros no vemos porque no las vivimos».