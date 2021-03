Nuevo sitio web mide progreso en acceso a agua potable en comunidades indígenas

En Canadá, en el año 2021, aún hay muchas reservas indígenas que no cuentan con agua potable. Es por ello que el gobierno canadiense anunció este miércoles el lanzamiento de un sitio web a través del cual se medirá el progreso de las advertencias de hervir el agua.

En su campaña electoral, el actual primer ministro Justin Trudeau se comprometió a que todas las advertencias de largo plazo que impiden a estas comunidades beber agua de los grifos estarían eliminadas para el 31 de marzo de 2021, una meta que no fue ni será alcanzada.

Ahora, a solo días de vencerse esa fecha, el gobierno dice tener una nueva estrategia cuyo progreso, esta vez, no tendrá día límite. La idea es que Servicios Indígenas de Canadá tenga un papel más presente a la hora de ayudar a las comunidades a escoger a los contratistas que proveen el servicio.

El ministro Marc Miller, encargado de Servicios Indígenas, dio una conferencia de prensa este mismo miércoles explicando que los residentes de las Primeras Naciones que viven con advertencias de hervir el agua por largos periodos quieren tener información sobre los planes y lo que está ocurriendo en comunidades similares.

Vale destacar en este punto que el nuevo sitio web fue desarrollado por la firma indígena Animikii.

“El esfuerzo de hoy es para que los canadienses puedan ver lo que yo veo y para dar a todos la mayor cantidad de información posible, así como el estatus de cada comunidad, el trabajo que se ha hecho y el compromiso de este gobierno de realizarlo”, aseguró Miller.

Desde aquella promesa, hecha en 2015, 101 advertencias han sido levantadas, pero 60 aún estaban efectivas en comunidades de 41 Primeras Naciones al pasado mes de noviembre.

En un informe, publicado a finales de febrero, la auditora general de Canadá, Karen Hogan, aseveró que estaba “muy preocupada y honestamente muy desanimada porque este problema de largo plazo que aún no ha sido resuelto. Tener acceso a agua potable segura es una necesidad humana básica. Creo que nadie puede decir que esta es una situación aceptable en Canadá en 2021”.

Si bien con la medida anunciada hoy el gobierno no quiere establecerse nuevas fechas límite, Servicios Indígenas de Canadá dijo que espera que la mayoría de las advertencias que están activas sean levantadas a finales de este año, aunque reconoció que la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto en las construcciones necesarias en determinadas comunidades, en especial, en aquellas ubicadas en áreas remotas que dependen de suministros.

Este miércoles, el gobierno canadiense anunció a través de un comunicado de prensa que dos comunidades indígenas, la Anishinabe de Wauzhushk Onigum , en Ontario y la Primera Nación Xeni Gwet’in de Columbia Británica, levantaron sus advertencias de hervir el agua, lo que permitirá que sus residentes tengan finalmente acceso a agua potable. Se trata de las advertencias 100 y 101 que han sido levantadas desde 2015 hasta la fecha.

