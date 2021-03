El «dolor intolerable» ya habilita a pedir la muerte asistida en Canadá

La reforma de la ley que rige la muerte asistida recibió la sanción por parte del Senado, que votó favorablemente el texto remitido por la Cámara de los Comunes.

Las modificaciones introducidas, que tienen como objetivo extender los casos en los que la asistencia puede ser solicitada, entrarán en vigencia en forma inmediata.

El cambio principal estipula que la muerte asistida pueda ser aplicada en los casos en los que el paciente presente un dolor intolerable, según la decisión de la propia persona involucrada.

De todo modos, quienes presentan trastornos mentales no son alcanzados por las nuevas disposiciones, y el gobierno federal, que buscaba dejarlos fuera de la norma, se comprometió a crear una comisión de expertos que deberá producir recomendaciones en torno a los protocolos y salvaguardas aplicables en estos casos.

El gobierno también rechazó una enmienda del Senado, que habría permitido a las personas que temen perder sus facultades cognitivas presentar una solicitud anticipada de asistencia médica para morir.

En su versión final, la norma, conocida como ley C-7, elimina la disposición que establecía que sólo los casos en los que la muerte natural es «razonablemente previsible» tenían derecho a solicitar asistencia médica para poner fin a la vida de manera voluntaria.

Desde la entrada en vigencia de la legislación original, en 2016, numerosos reclamos se sucedieron para incluir a las personas con dolencias que les provocan un nivel de dolor considerado insoportable.

La administración canadiense no se mostró interesada en atender a esa solicitud, alegando que el dolor no constituía un requisito suficiente para poner fin a la vida por propia elección, al no poder relacionarse el padecimiento con un deceso previsible.

La iniciativa federal entró en contingencia con la ley vigente en la provincia de Quebec, donde el criterio de dolor intolerable si es aceptado como motivo para conceder la ayuda médica para morir.

En septiembre de 2019, un juez del Tribunal Superior quebequense declaró inconstitucionales partes de la norma federal, a la que calificó como demasiado restrictiva, tras las demandas presentadas unos meses antes en dos casos de personas cuyas enfermedades degenerativas les producían enorme sufrimiento físico.

En la ocasión, el Tribunal otorgó un tiempo de 6 meses al gobierno federal para que adecuara su norma, que fue extendido en sucesivas ocasiones.

Pero agotadas las instancias, el plazo final para modificar la ley vencía el 26 de marzo próximo, y si una decisión no se adoptaba antes de esa fecha, las personas que viven fuera de Quebec hubiesen quedado sin el derecho de acceder a la ayuda médica a morir, en los casos en los que el fallecimiento no sea considerado previsible en virtud del mal que aqueja al paciente.

