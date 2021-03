Tras una pausa de dos años, Ottawa presentará un presupuesto el 19 de abril

La última vez que el actual gobierno del primer ministro de Canadá, el liberal Justin Trudeau, presentó un presupuesto nacional fue en 2019. El 19 de marzo de ese año, el entonces ministro de finanzas Bill Morneau, presentó en el Parlamento un presupuesto titulado “Invirtiendo en la clase media”.

Chrystia Freeland, actual ministra de Finanzas y viceprimera ministra, anunció este martes en la Cámara de los Comunes que el Gobierno federal presentará el próximo 19 de abril su primer presupuesto en más de dos años.

Este será el primer presupuesto de Freeland como ministra de Finanzas desde que asumió la cartera el verano pasado tras la renuncia de su predecesor, Bill Morneau.

La declaratoria de la OMS el 11 de marzo de 2020 de pandemia mundial debido al Covid-19, que tuvo un efecto devastador en la salud y la economía de la población, obligó a Morneau a retrasar la presentación del presupuesto prevista para ese mes. La creciente crisis de la pandemia del coronavirus obligó al cierre de la Cámara de los Comunes en Ottawa.

La pandemia obligó al gobierno federal a gastar cientos de miles de millones de dólares en una serie de programas de subsidios dirigidos tanto a los canadienses que perdieron sus empleo, así como a las empresas, incluyendo nuevos programas de beneficios como el Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá y el Beneficio de Recuperación de Canadá, así como subsidios industriales y la postergación del pago de impuestos. Todas estas medidas económicas de urgencia mandaron al tacho los cálculos y estimaciones económicas que el gobierno había previsto en el manejo de las finanzas públicas.

En el presupuesto de marzo de 2019, el déficit federal alcanzaba a los 19.700 millones de dólares para el año fiscal 2020-21. Unos siete meses más tarde, ese déficit había trepado a por lo menos 381.600 millones de dólares debido a los gastos del gobierno canadiense para contener los estragos de la pandemia.

Se estima que durante el año fiscal 2020-21, los canadienses recibieron 122.000 millones de dólares de fondos públicos en programas de apoyo al mercado laboral, como la prestación de respuesta de emergencia, la prestación de recuperación y el seguro de empleo mejorado.

Para el nuevo período 2021-22 se calcula que ese gasto será inferior a los 43.000 millones de dólares, lo que refleja una eliminación gradual de las medidas de ayuda establecidas por Ottawa.

A principios de este mes, el responsable parlamentario del presupuesto dijo que los gastos nacionales vinculados a la pandemia se reducirán en un 86% en el próximo año fiscal en comparación con el 2020-21.

Debido a que los conservadores han estado martillando a Trudeau desde el otoño pasado exigiendo audiencias parlamentarias para examinar la respuesta del Gobierno liberal a la pandemia, moción que fue derrotada en la Cámara de los Comunes en octubre de 2020, se espera que el presupuesto proporcionará información contable que dé cuenta de todos los gastos incurridos por Ottawa a causa de la pandemia, lo que ha elevado el déficit del país a casi 400 mil millones de dólares para el año fiscal 2020-2021.

También se espera que la ministra de Finanzas Freeland presente un plan de inversión de unos 70.000 a 100.000 millones de dólares en los próximos años en medidas de estímulos para ayudar a la recuperación de la economía.

El gobierno hizo saber que Ottawa invertirá en medidas para la creación de un sistema nacional de atención a la infancia, mejorar la formación profesional y construir una economía más ecológica.

Tomando en cuenta que el gobierno de Trudeau es un gobierno minoritario, necesita para ello el apoyo de por lo menos uno de los partidos de oposición para la aprobación de su presupuesto. De no contar con ese apoyo, esto se traduciría en un voto de confianza en la Cámara de los Comunes que podría acarrear la caída del gobierno y el llamado a nuevas elecciones nacionales. Sin embargo, ya el Nuevo Partido Democrático, liderado por Jagmeet Singh, manifestó que apoyará ese presupuesto, ya que los neodemócratas no quieren una elección federal mientras la pandemia no haya sido controlada en el país.

