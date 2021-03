“Especial” de Ignacio Márquez inaugura el 1er Festival de Cine Negro de Ottawa

El 1er Festival de Cine Negro de Ottawa comienza este jueves y se llevará a cabo hasta el domingo 28 de marzo.

A las 7 pm del jueves será la inauguración del festival con “Especial”, de Ignacio Márquez, pero a partir de las 10 pm todos los filmes estarán disponibles en línea.

La película de Márquez (director nacido en Bolivia que creció en Argentina y Venezuela) narra la historia de Chuo, un joven con síndrome de Down que quiere ser tratado como un hombre adulto, lo que genera un constante enfrentamiento con su padre José, un percusionista frustrado, refugiado en la bebida, que no sabe manejar la demanda de amor de su hijo especial.

Fabienne Colas, presidenta y fundadora de los festivales de cine negro de Montreal, Totonto, Halifax y Ottawa, aseveró que “nos sentimos privilegiados de poder llevar este gran evento a la capital de nuestra nación, donde se encuentra la tercera comunidad negra más grande de Canadá, en un momento tan importante de nuestra historia. Esto es más que un festival de cine. ¡Es un movimiento! Es la plataforma necesaria para nuestros artistas negros locales que, de lo contrario, permanecerían invisibles”.

El festival, que cuenta con el apoyo de Patrimonio Canadá, incluye también las películas Dope is Death, de Mia Donovan, Black Boys, de Sonia Lowman y la serie Being Black in Canada,de la fundación de Fabianne Colas.

Serán en total 30 películas y varios paneles de especialistas que podrán ser disfrutados en línea, no solo desde Canadá sino desde el mundo.

El costo del pase para todo el festival es de 29 dólares y da acceso a todos los eventos y todas las películas.

Algunas de las películas incluidas en la programación:

A for “Alpha”, de Greg Cally

Because of You, de Devantie Johnson

Because We Are, de St Christophe Saint Bailey

Envers et Contre Tout, de Kimberly Ann Surin

The Search of Healing, de Tyler Simmons

We Are Here Too, de Shani McKensie

Wounded, de Melannie Jonas-Ng