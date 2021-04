Papeles de Panamá: hallan irregularidades fiscales entre canadienses

En su última actualización sobre las investigaciones llevadas a cabo a partir de la filtración de los Papeles de Panamá en 2016, la Agencia de Impuestos de Canadá (CRA por sus siglas en inglés) informó que ha completado unas 200 auditorías de contribuyentes canadienses nombrados en esos documentos financieros.

A cinco años de una de las mayores filtraciones de registros financieros en el mundo, que puso al descubierto los montos de dinero escondidos en paraísos fiscales por parte de políticos, mafiosos, atletas y celebridades, y la Agencia Tributaria de Canadá ha encontrado irregularidades en 35 casos.

Mientras que otros países han presentado cargos por evasión fiscal contra sus ciudadanos cuyos nombres aparecían en los Papeles de Panamá, imponiendo condenas y recuperando cientos de millones de dólares en impuestos, hasta la fecha, la Agencia de Impuestos de Canadá no ha presentado una sola acusación penal contra nadie como resultado del estudio de los documentos filtrados.

Toby Sanger, director del organismo Canadians for Tax Fairness, Canadienses por la equidad fiscal, dijo que tras cinco años desde la publicación de los Papeles de Panamá en Canadá se ha visto muy poco en comparación con lo que ha ocurrido en otros países.

En los datos actualizados entregados al difusor público canadiense CBC, la CRA dijo que su investigación identificó a unas 900 personas, empresas y fideicomisos canadienses en los Papeles de Panamá. Una evaluación inicial de esos contribuyentes determinó que alrededor del 60% de ellos, es decir, unos 540, «habían cumplido con sus obligaciones de declaración de impuestos», por lo que no se justificaba llevar adelante una auditoría.

Entre los casos restantes, hasta finales del 2020 se habían completado cerca de 200 auditorías, mientras que otras 160 estaban siendo llevadas a cabo.

De las auditorías completadas, 35 casos dieron lugar a la aplicación de nuevos impuestos o sanciones por un total de 21 millones de dólares, dijo la Agencia Tributaria de Canadá.

Según la CRA, hay varias razones por las que tantas personas y empresas vinculadas a cuentas bancarias o sociedades creadas en paraísos fiscales podrían no tener que pagar impuestos. Entre ellas se encuentran los casos en los que una empresa fantasma fue creada en un paraíso fiscal, pero nunca fue utilizada, o lo fue para comprar una propiedad de vacaciones en el extranjero que la persona todavía posee, razón por la cual todavía no se ha tenido que pagar impuestos. También se incluyen casos en los que un canadiense que aparece en los Papeles de Panamá no era el verdadero propietario de una empresa sino que habría prestado su nombre para ese cometido.

En un comunicado la CRA dijo que es importante tener en cuenta que la presencia del nombre de una persona en los Papeles de Panamá no implica necesariamente el incumplimiento de las leyes tributarias canadienses.

La publicación de los Papeles de Panamá, ocurrida el 3 de abril de 2016, fue una de las mayores filtraciones de registros financieros ocurridas en el mundo. Aproximadamente once millones y medio de documentos, pertenecientes a unas 200.000 cuentas establecidas en una serie de paraísos fiscales, procedían del bufete mundial de abogados Mossack Fonseca, con sede en Ciudad de Panamá, que cerró definitivamente en 2018 en medio del escándalo.

Mossack Fonseca era una firma de abogados con sede en Panamá y con más de 40 oficinas por el mundo. Esta entidad trabajaba con algunas de las mayores instituciones financieras del mundo, como Credit Suisse Group, UBS, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, y el Commerzbank.

Los documentos filtrados pusieron en conocimiento público tanto la existencia de activos así como turbios negocios fiscales en los que estaban envueltos desde primeros ministros y presidentes de países hasta jugadores de fútbol, estrellas de cine y delincuentes notorios.

Esa divulgación de documentos dio lugar a que en muchos países se lleven a cabo campañas para procesar a las personas que se aprovechan de los paraísos fiscales para no pagar impuestos y a tomar medidas drásticas contra la evasión del pago de impuestos.

Los datos recopilados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, la organización que coordinó la difusión de los Papeles de Panamá a través de medios de comunicación en todo el mundo, incluyendo el difusor público canadiense CBC, muestran que aproximadamente unos 1.700 millones de dólares fueron recuperados por las agencias tributarias de dos docenas de países en pagos de impuestos y multas hasta marzo de 2021.

El Reino Unido recuperó unos 317 millones de dólares en pago de impuestos. Alemania cobró unos 246 millones, el fisco de Ecuador recuperó 106 millones, mientras que la pequeña nación de Malta recaudó unos 21 millones de dólares en impuestos. Sin la filtración de los Papeles de Panamá, esos cobros no se habrían producido.

En Canadá, la provincia francófona de Quebec estableció normas de divulgación voluntaria de información financiera para las personas mencionadas en los Papeles de Panamá. En cambio, el gobierno federal no lo hizo, razón por la cual la recuperación de impuestos sobre los fondos escondidos por los canadienses en esos paraísos fiscales es baja.

Hace dos años, la Agencia Tributaria de Canadá había establecido en 15 millones de dólares el monto a ser recuperado en impuestos y sanciones gracias a los Papeles de Panamá. Para finales de 2020, ese monto estimado había aumentado a los 21 millones de dólares.

Proporcionalmente, otros países han recuperado mucho menos. Austria, con 9 millones de habitantes, ha recuperado el equivalente de 3,4 millones de dólares, mientras que México, que tiene unos 126 millones de habitantes, recuperó solamente 27 millones de dólares.

La CRA no pudo revelar qué porcentaje de esos 21 millones de dólares había sido recaudado realmente, señalando que los contribuyentes pueden deber dinero al Gobierno por diferentes años fiscales debido a varias evaluaciones, y pagarlo en cuotas que no permiten determinar qué cantidades provienen de qué deudas fiscales.

La CRA también dijo que las 160 auditorías de los Papeles de Panamá que aún están en curso probablemente tendrán como resultado un mayor volumen de impuestos no pagados, ya que son «las auditorías más complejas y desafiantes.»

«Los contribuyentes ricos a menudo tienen acuerdos fiscales complejos que resultan en largos procesos de recopilación de información», dijo la CRA en un correo electrónico. «Estas auditorías, en las que se identifican incumplimientos, pueden llevar mucho tiempo y, por lo general, dar lugar a evaluaciones significativas».

Sin embargo, a medida que aumenta el monto de fondos a ser recuperado por el fisco canadiense, lo más probable es que ninguno de los canadienses nombrados en los Papeles de Panamá acabe en la cárcel por evasión de impuestos.

Hace dos años, la Agencia de Impuestos de Canadá dijo que tenía cinco investigaciones penales en curso a raíz de los Papeles de Panamá. Sin embargo, hasta la fecha tres de esos cargos han sido abandonados y sin que se presente ningún cargo. Las otras dos todavía están en curso. No obstante, la CRA señaló que podrían abrirse nuevas investigaciones a medida que obtenga mayores informaciones.

Marwah Rizqy, profesora de derecho fiscal en la Universidad de Sherbrooke y diputada provincial liberal en la Asamblea de Quebec, dijo que una vez escuchó a un alto directivo de la CRA decir que la agencia prefiere negociar acuerdos extrajudiciales porque las investigaciones y los juicios penales son demasiado caros.

Rizqy destacó que los delitos financieros y fiscales, sobre todo los más complejos, no son tomados en serio, lo que desde su perspectiva significa que en Canadá existe un sistema tributario que no es igual para todos.

Fuentes: CBC / Z. Dubinsky / F. Zalac / Canadian Press / RCI