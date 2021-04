Cuerpos diversos, tallas inclusivas | Diseñadora canadiense ofrece opciones

La empresa Anne Mulaire ofrece ahora tallas inclusivas en sus colecciones de «moda sostenible». Con su campaña «Todas las tallas para un mundo mejor» (Better Fit for a Better World), la diseñadora de herencia francófona e indígena de la nación Ojibwe quiere provocar un cambio en la industria de la moda exponiendo la falta de opciones de ropa de alta calidad en tallas grandes. Este es un tema que marca toda la historia de la moda femenina, dice Andréanne (Anne) Mulaire Dandeneau, diseñadora principal y propietaria de la marca.

Todas las mujeres merecen sentirse seguras de sí mismas y en su mejor momento con la ropa que eligen. Creemos que una industria de la moda sostenible requiere la participación de todos, y ahora mismo la industria está dejando fuera a algunas personas por su tamaño. Creemos que es hora de cambiar y por eso ahora ofrecemos tallas inclusivas. Andréanne Mulaire Dandeneau

La casa de diseño textil dice enorgullecerse de ofrecer ahora tallas que van desde la XS – Extra Small (30, en América Latina) hasta la 6X (68, en América Latina).

La compañía Anne Mulaire dice haber hecho una «amplia investigación» sobre los diversos tipos de cuerpo y la mejor manera de ajustarse a ellos, así como de consultas con un grupo de trabajo que identificó los retos y las necesidades del tallaje inclusivo.

Aunque hay algunas opciones, las conclusiones de ese grupo de trabajo indican una «necesidad de que la industria de la moda se adapte para ser más inclusiva».

Moda responsable

Anne Mulaire es una empresa que afirma ofrecer ropa sostenible y ecológicamente responsable.

En sitio internet se explica que la compañía se abastece de tejidos ecológicos procedentes de fuentes sostenibles de empresas que tratan a sus trabajadores de forma justa.

Estos tejidos son lavados y tejidos en Ontario por una empresa que cumple estrictamente la norma Oeko Tex 100, que confirma que los materiales están libres de toda sustancia química nociva.

El bambú, el algodón y el cáñamo utilizados en las prendas se cultivan sin pesticidas, herbicidas ni fertilizantes químicos.

Además, dice la empresa, las colecciones celebran las tradiciones francófonas, indígenas y mestizas de Canadá, con algunos guiños de diseño a la cultura de las praderas, el norte y el noroeste del Pacífico.

La diseñadora

Andréanne Mulaire Dandeneau (Anne) nació en St. Boniface, Manitoba, un distrito francófono de Winnipeg, la capital de la provincia de Manitoba.

Es la tataranieta de Catherine Mulaire, nacida en 1843 quien siendola primera profesora mestiza en el asentamiento rural de Red River, también fue una consumada costurera cuyos bordados siguen inspirando los diseños de Anne Mulaire.

Esta diseñadora dice haber crecido celebrando su herencia francófona e indígena de la nación Ojibwe, respetando a las personas y al planeta que compartimos.

Estos valores siguen guiando mi negocio en la actualidad. Anne Mulaire

En 2005, Anne decidió emprender su propio negocio tras completar sus estudios de moda en el Colegio LaSalle de Montreal, uno de los programas de moda más reconocidos de Canadá.