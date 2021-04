«Es un momento histórico» | Ofrecen vacuna contra el COVID en centro de refugiados

Aunque la vacuna es gratuita y está disponible para todos los residentes en Canadá, independientemente de su estatus migratorio, algunos de nuestros residentes pensaban que no recibirían la vacuna porque no son ciudadanos, o porque no tienen estatus migratorio o cobertura de salud. A veces tienen la impresión de que no existen en la sociedad, y hoy fueron reconocidos. Es un sueño hecho realidad. Francisco Rico-Martínez,