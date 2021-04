7 días en las Américas: Más de 1,3 millones de nuevos casos de COVID y casi 36.000 muertes

Más aún, en las últimas 24 horas, se notificaron 147.850 nuevos casos y 3.324 muertes adicionales lo que representa un aumento relativo del 0,25% en los casos y un aumento relativo del 0,23% en las muertes, en comparación con el día anterior, informó igualmente la OPS este lunes 19 de abril a las 03:00 pm (hora del este).

Lo más preocupante de todo, dijo la directora de la OPS, es que en medio de un repunte del brote, la región de las Américas no se está comportando como una región unida.